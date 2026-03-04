A Kincsvadászok kereskedőjének helyére pályázik a fia?

A Kincsvadászok sikere töretlen, a nézők hétről hétre izgatottan figyelik, milyen különleges tárgyak kerülnek elő, és hogyan alkudoznak a kereskedők. Katona Szandra a műsor egyik meghatározó arca lett: határozott, felkészült és szenvedélyes, ha értékes darabokról van szó. A régiségek iránti rajongás azonban nem a kamerák előtt kezdődik és nem is ott ér véget nála. A szakma a mindennapjai része, a családi beszélgetések természetes témája, így szinte észrevétlenül szivárgott be a következő generáció életébe is.

A Kincsvadászok sztárja számára egyelőre nyugodtan telik fia kamaszkora, bár néha adódnak nehézségek ( Fotó: TV2)

Jöhet az Kincsvadászok új generációja?

Katona Szandra Kincsvadászok sztárjaként lett országosan ismert. Eddig családjáról kevesebbet mesélt, most viszont elárulta, hogy fia éppen kamaszkorban van, de rendkívül szerencsésnek érzi magát gyermekével, és bár tisztában van vele, hogy ez egy érzékeny időszak.

Egyelőre jól viselem, tizennégy és fél éves most. Most még nem annyira érzem, persze néha visszaszól, de alapvetően szófogadó gyerek

– mesélte Katona Szandra műtárgyszakértő.

Elárulta, hogy gyermeke rendkívül érdeklőik édesanyja szakmája iránt, és a lelkesedését pedig mi sem bizonyítja jobban, mint hogy már aktívan jelen van a szakmai eseményeken is.

„Most éppen egy kiállításon vagyunk, és ő van a standon az édesapjával. Meg kellett beszélni az igazgatóval, hogy szülői igazolással ott lehessen, mert ki nem hagyná” – árulta el Szandra, aki szerint ez mindennél többet elmond a fia érdeklődéséről.

A Kincsvadászok sztárja sosem erőltette gyermekére saját szakmáját, mégis teljesen beleszeretett (Fotó: TV2)

Nem erőltették, mégis beleszeretett

A kereskedő hangsúlyozta, hogy gyermekében magától alakult ki az érdeklődés, ugyanis ők tudatosan kerülték a nyomásgyakorlást.

Nagyon bízom benne, hogy megmarad az érdeklődés, de nem akarom erőltetni és sose tettük. Ez egy jó taktika volt, mert úgy keltettük fel a figyelmét, hogy észre sem vette. Ha most megkérdeznénk, biztosan azt mondaná, hogy szeretne ezzel foglalkozni. Én annyit mondtam neki, hogy mindig járja a saját útját, és ha ez a szakmán belül van és talál egy ágat, amivel mi nem foglalkozunk, az az ő útja lesz és nem egy hátizsákot visz tovább

– mondta a Palikék Világa Podcast vendégeként.