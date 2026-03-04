A Kincsvadászok kereskedőjének helyére pályázik a fia?
Katona Szandra nemcsak a kamerák előtt magabiztos, hanem édesanyaként is tudatos. A TV2 Kincsvadászok című műsorának egyik legismertebb kereskedője most arról mesélt, hogyan éli meg fia kamaszkorát, és az is kiderült, hogy a családi hagyomány jó eséllyel tovább él.
A Kincsvadászok sikere töretlen, a nézők hétről hétre izgatottan figyelik, milyen különleges tárgyak kerülnek elő, és hogyan alkudoznak a kereskedők. Katona Szandra a műsor egyik meghatározó arca lett: határozott, felkészült és szenvedélyes, ha értékes darabokról van szó. A régiségek iránti rajongás azonban nem a kamerák előtt kezdődik és nem is ott ér véget nála. A szakma a mindennapjai része, a családi beszélgetések természetes témája, így szinte észrevétlenül szivárgott be a következő generáció életébe is.
Jöhet az Kincsvadászok új generációja?
Katona Szandra Kincsvadászok sztárjaként lett országosan ismert. Eddig családjáról kevesebbet mesélt, most viszont elárulta, hogy fia éppen kamaszkorban van, de rendkívül szerencsésnek érzi magát gyermekével, és bár tisztában van vele, hogy ez egy érzékeny időszak.
Egyelőre jól viselem, tizennégy és fél éves most. Most még nem annyira érzem, persze néha visszaszól, de alapvetően szófogadó gyerek
– mesélte Katona Szandra műtárgyszakértő.
Elárulta, hogy gyermeke rendkívül érdeklőik édesanyja szakmája iránt, és a lelkesedését pedig mi sem bizonyítja jobban, mint hogy már aktívan jelen van a szakmai eseményeken is.
„Most éppen egy kiállításon vagyunk, és ő van a standon az édesapjával. Meg kellett beszélni az igazgatóval, hogy szülői igazolással ott lehessen, mert ki nem hagyná” – árulta el Szandra, aki szerint ez mindennél többet elmond a fia érdeklődéséről.
Nem erőltették, mégis beleszeretett
A kereskedő hangsúlyozta, hogy gyermekében magától alakult ki az érdeklődés, ugyanis ők tudatosan kerülték a nyomásgyakorlást.
Nagyon bízom benne, hogy megmarad az érdeklődés, de nem akarom erőltetni és sose tettük. Ez egy jó taktika volt, mert úgy keltettük fel a figyelmét, hogy észre sem vette. Ha most megkérdeznénk, biztosan azt mondaná, hogy szeretne ezzel foglalkozni. Én annyit mondtam neki, hogy mindig járja a saját útját, és ha ez a szakmán belül van és talál egy ágat, amivel mi nem foglalkozunk, az az ő útja lesz és nem egy hátizsákot visz tovább
– mondta a Palikék Világa Podcast vendégeként.
Úgy tűnik, az irány már most kirajzolódik, ráadásul egy olyan területen, amiben könnyen be tud csatlakozni a családi vállalkozásba.
Az órákat imádja. Divatosak is a karórák jelenleg, visszajöttek a divatba a mechanikus órák. A fiam annyira beleássa magát ebbe a világba, hogy többet tud róla, mint én. Egyébként a Kincsvadászokban alkudoztam egy óráért, másnap rögtön érdeklődtek róla az osztálytársai, ebből is tudom, hogy nézik a korabeli gyerekek is
– mesélte büszkén a Kincsvadászok kereskedője.
Dr. Katona Szandra számára ez a legnagyobb siker: nemcsak tárgyak találnak új gazdára, hanem a szenvedély is tovább öröklődik. Hogy végül valóban a családi szakmát választja-e a fia, azt még korai lenne kijelenteni, de az biztos, hogy a kíváncsiság, az érdeklődés és a lelkesedés már most megvan hozzá.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre