RETRO RÁDIÓ

Megfagyott a levegő a stúdióban, könnyekben tört ki a Kincsvadászok sztárja

A műtárgykereskedő show kereskedői számtalan megható történettel találkoztak már. A Kincsvadászok sztárja azonban most nem az eladó szívszorító életútja miatt sírja el magát…

Megosztás
Szerző: D.G.
Létrehozva: 2025.11.26. 21:45
Kincsvadászok sírás stúdió

A TV2 sikerműsorának mai adásában az eladó családi örökségét bocsájtja licitre, egy festményt, amit édesapja adott édesanyjának nászajándékba. Az álomára 300 ezer forint, ami a Kincsvadászok szakértője szerint abszolút reális. 

Katona Szandra egyetlen női kereskedő a Kincsvadászok műsorban.
A Kincsvadászok női sztárja gyakran hallgat a szívére vétel előtt (Fotó: TV2)

A Kincsvadászok sztárja elsírta magát 

Kelen Anna licitháborút jósol, miután megnézte az eladó festményét. A Kincsvadászok egyetlen női kereskedője, dr. Katona Szandra egyből kijelentette, hogy neki nagyon tetszik a kép, még ha mélabús is a hangulata. 

„Az ötvenes évek végén ezt apám vette anyámnak nászajándék gyanánt, azzal a felkiáltással, hogy a festményen a nő mennyire hasonlít rá. Na most, ahogy nőttem, láttam, hogy ez nem igazán fedi a valóságot, de amióta az eszemet tudom, ezt ott volt a falon. Komoly kötődésem nincs hozzá!”

mondta a festményről az eladó.

A Kincsvadászok női szakértője érzelemből szokott vásárolni.
A Kincsvadászok szereplői közt Katona Szandra az egyetlen női kereskedő (Fotó: TV2)

Végül licitháború indult a képért, mely során végig érződött, hogy dr. Katona Szandra - akinek nevéhez a Remény hegedűjének felfedezése kötődik - nagyon meg akarta szerezni a műalkotást, de nem volt könnyű dolga, a négy férfi kereskedő ugyanis szintén szeretné megvenni. Végül legelőször Fejes Tamás, a Tankcsapda dobosa száll ki a licitből, aki nemrég lett háromszoros apuka. Katona Szandra többször megjegyzi, hogy neki oka van megvenni a festményt, végül övé is lett, 370 ezer forintért, de mégsem volt boldog.

Nem tudok örülni, mindjárt el is sírom magam, elmondom nektek, miért, nem is figyeltem közben, hol áll a licit. Szóval akárhány aukcióra megyünk, és ezt a stílusú, hatvanas évekbeli hölgyet látom, akkor a férjem mindig mondja, hogy a nő az édesanyjára emlékezteti, aki már nincs velünk. Neki szeretném ezt a képet hazavinni, ajándékba, úgyhogy nagyon jó helyre fog kerülni 

– sírta el magát a vétel után a műsor egyetlen női kereskedője, aki már az új évad előtt elárulta, érzelmes adásokra számíthatnak a nézők.  

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu