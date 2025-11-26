Megfagyott a levegő a stúdióban, könnyekben tört ki a Kincsvadászok sztárja

A TV2 sikerműsorának mai adásában az eladó családi örökségét bocsájtja licitre, egy festményt, amit édesapja adott édesanyjának nászajándékba. Az álomára 300 ezer forint, ami a Kincsvadászok szakértője szerint abszolút reális.

A Kincsvadászok női sztárja gyakran hallgat a szívére vétel előtt (Fotó: TV2)

A Kincsvadászok sztárja elsírta magát

Kelen Anna licitháborút jósol, miután megnézte az eladó festményét. A Kincsvadászok egyetlen női kereskedője, dr. Katona Szandra egyből kijelentette, hogy neki nagyon tetszik a kép, még ha mélabús is a hangulata.

„Az ötvenes évek végén ezt apám vette anyámnak nászajándék gyanánt, azzal a felkiáltással, hogy a festményen a nő mennyire hasonlít rá. Na most, ahogy nőttem, láttam, hogy ez nem igazán fedi a valóságot, de amióta az eszemet tudom, ezt ott volt a falon. Komoly kötődésem nincs hozzá!”

– mondta a festményről az eladó.

A Kincsvadászok szereplői közt Katona Szandra az egyetlen női kereskedő (Fotó: TV2)

Végül licitháború indult a képért, mely során végig érződött, hogy dr. Katona Szandra - akinek nevéhez a Remény hegedűjének felfedezése kötődik - nagyon meg akarta szerezni a műalkotást, de nem volt könnyű dolga, a négy férfi kereskedő ugyanis szintén szeretné megvenni. Végül legelőször Fejes Tamás, a Tankcsapda dobosa száll ki a licitből, aki nemrég lett háromszoros apuka. Katona Szandra többször megjegyzi, hogy neki oka van megvenni a festményt, végül övé is lett, 370 ezer forintért, de mégsem volt boldog.

Nem tudok örülni, mindjárt el is sírom magam, elmondom nektek, miért, nem is figyeltem közben, hol áll a licit. Szóval akárhány aukcióra megyünk, és ezt a stílusú, hatvanas évekbeli hölgyet látom, akkor a férjem mindig mondja, hogy a nő az édesanyjára emlékezteti, aki már nincs velünk. Neki szeretném ezt a képet hazavinni, ajándékba, úgyhogy nagyon jó helyre fog kerülni

– sírta el magát a vétel után a műsor egyetlen női kereskedője, aki már az új évad előtt elárulta, érzelmes adásokra számíthatnak a nézők.