„Gratulálok Orbán Viktornak” – mondta a hollywoodi sztár a Fidesz-kongresszuson

A budapesti Hungexpón zajló Fidesz-kongresszus nemcsak a látványos színpadi produkciók és az erős politikai üzenetek miatt marad emlékezetes, hanem egy egészen váratlan, nemzetközi meglepetésnek köszönhetően is. A szenzációs előadások után ugyanis egy világsztár jelentkezett be, aki személyes üzenettel köszöntötte a magyarokat: Rob Schneider, a népszerű amerikai színész szavai hatalmas ovációt váltottak ki a helyszínen.

Rob Schneider videóban üzent a magyaroknak a Fidesz-kongresszuson (Fotó: Mediaworks)

Rob Schneider a Fidesz-kongresszuson: Szeretnék köszönetet mondani Orbán Viktornak

A közönség feszült figyelemmel hallgatta, ahogy a hollywoodi sztár határozott és elismerő gondolatokat fogalmazott meg Magyarországról és Orbán Viktorról. Schneider beszédében történelmi párhuzamot vont, majd világos állásfoglalást tett a jelenkor politikai folyamataival kapcsolatban is:

Amikor Mihail Gorbacsovot megkérdezték, mi lepte meg leginkább a vasfüggöny lehullása óta, azt válaszolta: Európa szovjetizálódása. És mindeddig egyetlen ország állt ki határozottan a «woke» jóemberkedésnek álcázott kommunista hatalomátvétel ellen, és ez az ország Magyarország. Az Önök miniszterelnöke szerencsére úgy döntött, hogy hazája polgárait és kultúráját helyezi előtérbe, és nem hódol be az eliteknek és ennek az új «világkormánynak». Szeretnék köszönetet mondani Orbán Viktornak, amiért példát mutat, mert a világnak bizony meg kell védenie a nyugati civilizációt, amely támadás alatt áll. Gratulálok Orbán Viktornak, és arra biztatom az összes magyart, hogy a továbbiakban is védjék meg nagyszerű kultúrájukat és gyönyörű hazájukat. Isten áldja meg Önöket!

– zárta gondolatait a világsztár, akinek szavait a Bors idézte.

