Kocsis Máté: Felkenjük a Tiszát a falra a választásokon!
A fidesz frakcióvezetője a Fidesz kongresszuson a Tisza pártról beszélt. Kocsis Máté elmondta, hogy miként lehet legyőzni Magyar Péteréket.
A ma megtartott Fidesz-kongresszuson Kocsis Máté a párt frakcióvezetője egy Tisz Pártra utaló mondattal kezdte a beszédét, majd mindenkit arra emlékeztetett, hogy miket követettek el Magyar Péterék az elmúlt időszakban.
Kocsis Máté először kényszeres hazudozóak nevezet Magyart, mivel ő mindent letagadott amit az emberei tettek. Köztük a hatalmas adatszivárgást, a kiszivárgott megszorító csomagot és azt is, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fegyverrel ment egy lakossági fórumra.
Azt sem tudtuk, hogy a kényszeres hazudozó Magyar Péter össze bútorozik a brüsszeliekkel.
- mondta Kocsis, majd hozzátette, hogy a Tisza ugyanazokból a kommunistákból áll mint az eddigi ellenzék is.
A Tisza felépít egy teljesen új politikai csapatot, Bokros Lajossal, Kéri Lászlóval, Lenvai Ildikóval vagy a "nagyon független" Horn Gáborral.
– fogalmazott és elmondta, ezek ugyanazok és ugyanúgy fogja legyőzni őket a Fidesz, mint 2022-ben és az előtte lévő választásokon.
A beszédét azzal zárta, hogy készüljünk, mert 92 nap múlva felkenjük a Tisza Pártot a falra.
