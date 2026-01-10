Fidesz-kongresszus: mutatjuk, hol nézheted élőben!

Január 10-én, vagyis szombaton tart kongresszust a Fidesz-KDNP Budapesten, amely a várakozások szerint a 2026-os választási felkészülés egyik legfontosabb állomása lesz - írja a Bors.

Kongresszust a Fidesz-KDNP ma Budapesten / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Itt nézheted élőben a Fidesz -kongresszust

A Fidesz-kongresszus legfontosabb eseményeit és felszólalásait nálunk is követhetik az olvasók, aki viszont élőben szeretné nézni az eseményeket, annak a HírTV élő adását is ajánljuk: ez délelőtt 10 órakor veszi kezdetét.