Fidesz-kongresszus: mutatjuk, hol nézheted élőben!

Itt követheted élőben az eseményeket!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.10. 09:08
esemény élőben közvetít Fidesz-kongresszus

Január 10-én, vagyis szombaton tart kongresszust a Fidesz-KDNP Budapesten, amely a várakozások szerint a 2026-os választási felkészülés egyik legfontosabb állomása lesz - írja a Bors.

ORBÁN Viktor
 Kongresszust a Fidesz-KDNP ma Budapesten / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Itt nézheted élőben a Fidesz -kongresszust

A Fidesz-kongresszus legfontosabb eseményeit és felszólalásait nálunk is követhetik az olvasók, aki viszont élőben szeretné nézni az eseményeket, annak a HírTV élő adását is ajánljuk: ez délelőtt 10 órakor veszi kezdetét.

 

 

