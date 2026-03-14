Orbán Viktor: Mi védett árral védjük a magyar embereket!

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új posztot osztott meg a közösségi oldalán, amiben elárulja, hogy egyes országokban mennyibe kerül most egy liter benzin ahhoz képest, hogy a hazai védett árnak köszönhetően minden magyar rendszámú autós a benzint 595 forintért, míg a gázolajat 615 forintért tudja megvásárolni.

Ausztriában már 700, Németországban több mint 800, Hollandiában pedig közel 1000 forint a benzin literje. Mi védett árral védjük a magyar embereket!

– írta Orbán Viktor.