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Nincsenek szavak: szolgálatteljesítés közben meghalt egy magyar rendőr

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Tragikus baleset történt szerdán. Meghalt egy magyar rendőr.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.03. 12:47
gyászhír halálos baleset rendőr

A rendészeti államtitkárság a közösségi oldalán közölte a fájdalmas hírt: 2026. június 3-án tragikus baleset történt, melynek során meghalt egy magyar rendőr. „Mély megrendüléssel és fájó szívvel értesültünk a ma délelőtti tragikus balesetről, amelyben szolgálatteljesítés közben életét vesztette a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság kiváló munkatársa, Szöllősi Tamás rendőr zászlós, járőrparancsnok.” – írta szerda délelőtt a Facebook-oldalán a rendészeti államtitkárság.

Meghalt egy magyar rendőr: Szöllősi Tamás elvesztése pótolhatatlan űr a rendőrség állománya számára
Meghalt egy magyar rendőr: Szöllősi Tamás elvesztése pótolhatatlan űr a rendőrség állománya számára (Fotó: Pexels)

Meghalt egy magyar rendőr: Szöllősi Tamás munkája során szenvedett halálos közúti balesetet

„A mindössze 34 éves zászlós esküjéhez híven, a magyar állampolgárok biztonságáért végzett mindennapi munkája során szenvedett halálos közúti balesetet Méhkerék közelében. Elvesztése pótolhatatlan űr a rendőrség állománya és mindannyiunk számára. A Belügyminisztérium vezetése nevében ezúton is őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki az elhunyt rendőr családjának, hozzátartozóinak és közvetlen kollégáinak. Osztozunk a fájdalmukban.
A balesetben érintett édesanyának és másfél éves gyermekének mielőbbi és teljes felépülést kívánunk. Tamás emlékét kegyelettel és tisztelettel megőrizzük. Nyugodjon békében.”
– olvasható a bejegyzésben.


 

 

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