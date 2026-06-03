Az egyik árokba hajtott, a másik szalagkorlátnak ütközött a magyar utakon
Két baleset is bekövetkezett.
Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M7-esen, Nagyrécsénél
Szalagkorlátnak ütközött, majd a külső sávon át a vízelvezető ároknál állt meg egy gépkocsi az M7-es autópálya 202-es kilométerszelvényénél, Nagyrécse térségében, a Budapest felé vezető irányban. A nagykanizsai hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, áramtalanították a bajba került járművet, amelyben ketten utaztak. A baleset miatt forgalmi akadályra kell számítani az érintett pályaszakaszon - írja a Katasztrófavédelem.
Árokba borult egy autó Sopronnál
Árokba hajtott és felborult egy személyautó Sopron határában, a Pozsonyi úton, az M85-ös autóút közelében. A tetején állt meg a jármű, amelyet áramtalanítanak a város hivatásos tűzoltói. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom.
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