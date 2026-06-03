RETRO RÁDIÓ

Az egyik árokba hajtott, a másik szalagkorlátnak ütközött a magyar utakon

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Két baleset is bekövetkezett.

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Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.06.03. 14:20
szalagkorlátnak ütközött árokba hajtott katasztrófavédelem

Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M7-esen, Nagyrécsénél

Szalagkorlátnak ütközött, majd a külső sávon át a vízelvezető ároknál állt meg egy gépkocsi az M7-es autópálya 202-es kilométerszelvényénél, Nagyrécse térségében, a Budapest felé vezető irányban. A nagykanizsai hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, áramtalanították a bajba került járművet, amelyben ketten utaztak. A baleset miatt forgalmi akadályra kell számítani az érintett pályaszakaszon - írja a Katasztrófavédelem. 

Árokba borult egy autó Sopronnál

Árokba hajtott és felborult egy személyautó Sopron határában, a Pozsonyi úton, az M85-ös autóút közelében. A tetején állt meg a jármű, amelyet áramtalanítanak a város hivatásos tűzoltói. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom.



 

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