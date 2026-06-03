Meglepő dolgot árult el magáról a lottónyertes, ömlenek a hozzászólások

A lottónyertes a közösségi média véleményét kérte egy számára rendkívül égető kérdésben, miszerint mennyire köteles a teljes nyereményt megosztani a szüleivel? A kommentek csak áradtak, így a 19 éves fiú levonhatja a következtetést a nyereménye megosztásával kapcsolatban.

A 19 éves lottónyertes az internetezőktől kért véleményt: önző, ha nem felezi meg a szüleivel a gigantikus nyereményét? (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Önzőnek nevezték a szülei a lottónyertes fiatalt

Átszámítva nagyjából 1,8 milliárd forint nyeremény ütötte egy 19 éves fiatal markát az Egyesült Királyság egyik lottójátékán. A fiatal a közösségi médiában tette fel a nagy kérdést: kötelessége-e megosztani a nyereményét a szüleivel?

A 19 éves fiú a Reddit felhasználóival osztotta meg a történetét. Elmondta, hogy a lottón nyert pénzösszeget jelenleg különböző befektetési alapokon tartja, és eredetileg 750 ezer fontot, azaz nagyjából 340 millió forintot szánt a szülei számára mintegy köszönetképpen, azonban a szülők nem fogadták kitörő örömmel a felajánlását, inkább önzőnek nevezték a fiukat.

A fiatal szerint a szülei már a nyeremény bejelentése után is úgy beszéltek az összegről, mintha az őket illetné: nyugdíjba vonulásról, utazásokról, hajó, valamint új autó vásárlásáról is beszéltek. Amikor a fiú rákérdezett, hogy mekkora összegre számítanak a nyereményből, azt felelték, hogy a felére.

Értem, hogy még így is bőven maradna pénzem, de miért járna nekik automatikusan ekkora összeg?

– tette fel a kérdést a többi felhasználó felé.

A pénz még családon belül is képes vitát szülni

A kommentelők nagy része teljes vállszélességgel kiállt a fiú mellett, mondván: a nyeremény kizárólag csakis őt illeti. Mások felvetették, hogy vajon fordított esetben a szüleik osztoznának-e vele, ha ők lennének ilyen szerencsés helyzetben. Voltak olyanok is, akik óvatosságra intették a fiút, mondván, hogy nem szabad megemlíteni a nagyobb összeget, mert sokan ilyenkor automatikusan várják a részesedést.

A brit szabályozás értelmében a lottónyeremény teljesen adómentes, így a teljes összeget megtarthatja a nyertes. A fiú azóta nem osztott meg információkat, hogy végül miként végződött a nyeremény kérdése, a vita azonban rámutat arra, hogy a pénz körül – még családon belül is – bármikor, bárkivel kialakulhat konfliktus – írja a New York Post.