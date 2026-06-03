2023-ban a 20 éves Billinghamből származó joghallgató Libby Instone-nak az orvosok három alkalommal is azt mondták, hogy gyomor- és bélgyulladása van, miután alig több mint 24 óra alatt többször is felkereste a sürgősségit. A fiatal lány már napok óta hányt, amikor bekövetkezett a tragédia.

Orvosi gondatlanság járult hozzá a 20 éves egyetemista halálához / Fotó: Freepik – illusztráció

„Azt hitték, csak az idejüket pazarolja” – életét vesztette a 20 éves egyetemista az orvosok mulasztása miatt

A halottkém, Clara Bailey megállapította, hogy Libby halálához gondatlanság is hozzájárult. Libby édesanyja, Susan Instone a halottkémi vizsgálat során a nyilatkozatában elmondta, hogy épp elvesztette a lányát, amikor egy nővér azt mondta neki: azt hitték, csak az idejüket pazarolja.

„Libby esetében az, hogy négy napig tartóan hányt, és gyötrelmes hasi fájdalom ellenére sem vettek figyelembe mást, mint a gyomor- és bélgyulladást, súlyos mulasztást jelent az ellátásában” – mondta a halottkém.

Susan Instone a vizsgálat során elmondta, hogy lánya augusztus 16-án tért vissza egy londoni utazásról, amikor hányni kezdett és gyötrelmes fájdalmak kezdték el kínozni. Mivel tünetei nem csillapodtak, édesanyja két nappal később elvitte lányát a Tees Kórház Sürgősségi Ellátó Központjába, ahol hányáscsillapító gyógyszert írtak fel neki és hazaküldték.

Az aggódó család még aznap este visszavitte a sürgősségire Libbyt, ahol az orvosok megállapították, hogy gyomor- és bélgyulladásban szenved, és sóoldatos infúziót kapott, majd a fiatal lányt ismét hazaküldték, azonban a parkolóban „fekete folyadékot” hányt. Még aznap délután ismét elmentek a sürgősségire, de Libby ekkor már teljesen kimerült és nagyon gyenge volt. Végül az egyetemista lányt a baleseti és sürgősségi osztályra vitték, és újra megkezdődött a várakozás. Kilenc óra után Libbyt megvizsgálták, majd egy nővér infúziót adott neki, majd később hazaengedték.

„Azt mondta fél, és megkérdezte, meg fog-e halni. Nevettem, és azt mondtam neki, ne butáskodjon” – emlékezett vissza az édesanya.

Pár perccel később Libby összeesett, és már nem tudták megmenteni az életét.