„Azt hitték, csak az idejüket pazarolja” – Életét vesztette a 20 éves egyetemista az orvosok mulasztása miatt
Csak fél évvel a tragédia után tudták meg a szülők, hogy lányuk élete menthető lett volna. Kínok között vesztette életét a 20 éves egyetemista az orvosok mulasztása miatt.
2023-ban a 20 éves Billinghamből származó joghallgató Libby Instone-nak az orvosok három alkalommal is azt mondták, hogy gyomor- és bélgyulladása van, miután alig több mint 24 óra alatt többször is felkereste a sürgősségit. A fiatal lány már napok óta hányt, amikor bekövetkezett a tragédia.
„Azt hitték, csak az idejüket pazarolja” – életét vesztette a 20 éves egyetemista az orvosok mulasztása miatt
A halottkém, Clara Bailey megállapította, hogy Libby halálához gondatlanság is hozzájárult. Libby édesanyja, Susan Instone a halottkémi vizsgálat során a nyilatkozatában elmondta, hogy épp elvesztette a lányát, amikor egy nővér azt mondta neki: azt hitték, csak az idejüket pazarolja.
„Libby esetében az, hogy négy napig tartóan hányt, és gyötrelmes hasi fájdalom ellenére sem vettek figyelembe mást, mint a gyomor- és bélgyulladást, súlyos mulasztást jelent az ellátásában” – mondta a halottkém.
Susan Instone a vizsgálat során elmondta, hogy lánya augusztus 16-án tért vissza egy londoni utazásról, amikor hányni kezdett és gyötrelmes fájdalmak kezdték el kínozni. Mivel tünetei nem csillapodtak, édesanyja két nappal később elvitte lányát a Tees Kórház Sürgősségi Ellátó Központjába, ahol hányáscsillapító gyógyszert írtak fel neki és hazaküldték.
Az aggódó család még aznap este visszavitte a sürgősségire Libbyt, ahol az orvosok megállapították, hogy gyomor- és bélgyulladásban szenved, és sóoldatos infúziót kapott, majd a fiatal lányt ismét hazaküldték, azonban a parkolóban „fekete folyadékot” hányt. Még aznap délután ismét elmentek a sürgősségire, de Libby ekkor már teljesen kimerült és nagyon gyenge volt. Végül az egyetemista lányt a baleseti és sürgősségi osztályra vitték, és újra megkezdődött a várakozás. Kilenc óra után Libbyt megvizsgálták, majd egy nővér infúziót adott neki, majd később hazaengedték.
„Azt mondta fél, és megkérdezte, meg fog-e halni. Nevettem, és azt mondtam neki, ne butáskodjon” – emlékezett vissza az édesanya.
Pár perccel később Libby összeesett, és már nem tudták megmenteni az életét.
„Ekkor odajött hozzám egy női alkalmazott, és azt mondta, hogy eddig azt hitték, csak az idejüket pazarolja” – idézte fel Susan.
A halottkém által megbízott független orvos szakértő megállapította, hogy Libby már napok óta székrekedéssel küzdött, és ez fel kellett volna keltenie az orvosok gyanúját, hogy nem gyomor-bélgyulladása van, mivel akkor a szokásos tünet a hasmenés. A jelentés megállapította, hogy többször is elszalasztották a lehetőséget, hogy elvégezzék a gyomorvizsgálatot, és hogy egy műtéttel sikeresen kezelhették volna a bélelzáródását – számolt be róla a Daily Star.
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