Tragikus hírt érkezett. Halálos HÉV-gázolás történt Budapesten, a III. kerületben szerdán nap közben. A baleset miatt egy pályán közlekedtek a szerelvények.

Halálos HÉV-gázolás miatt egy pályán közlekedett a HÉV Szentendre és Békásmegyer között (Fotó: Máté Krisztián)

Halálos HÉV-gázolás történt a III. kerületben

Halálra gázolt a HÉV egy embert a főváros III. kerületében szerdán délelőtt – tudta meg az MTI.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-t arról tájékoztatta, hogy a gázolás a III. kerületben az Ország út melletti szakaszon történt. A hatóságok helyszíni vizsgálatának befejezéséig a szerelvények egy pályán közlekedtek Szentendre és Békásmegyer között.