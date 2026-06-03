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Halálos HÉV-gázolás történt a III. kerületben

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A helyszíni vizsgálat idején egy pályán közlekedtek a szerelvények. Halálos HÉV gázolás történt.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.03. 13:56
Módosítva: 2026.06.03. 14:20
baleset gázolás HÉV

Tragikus hírt érkezett. Halálos HÉV-gázolás történt Budapesten, a III. kerületben szerdán nap közben. A baleset miatt egy pályán közlekedtek a szerelvények.

Halálos HÉV gázolás miatt egy pályán közlekedik a HÉV Szentendre és Békásmegyer között
Halálos HÉV-gázolás miatt egy pályán közlekedett a HÉV Szentendre és Békásmegyer között (Fotó: Máté Krisztián)

Halálos HÉV-gázolás történt a III. kerületben

Halálra gázolt a HÉV egy embert a főváros III. kerületében szerdán délelőtt – tudta meg az MTI.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-t arról tájékoztatta, hogy a gázolás a III. kerületben az Ország út melletti szakaszon történt. A hatóságok helyszíni vizsgálatának befejezéséig a szerelvények egy pályán közlekedtek Szentendre és Békásmegyer között.

 

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