Halálos HÉV-gázolás történt a III. kerületben
A helyszíni vizsgálat idején egy pályán közlekedtek a szerelvények. Halálos HÉV gázolás történt.
Tragikus hírt érkezett. Halálos HÉV-gázolás történt Budapesten, a III. kerületben szerdán nap közben. A baleset miatt egy pályán közlekedtek a szerelvények.
Halálos HÉV-gázolás történt a III. kerületben
Halálra gázolt a HÉV egy embert a főváros III. kerületében szerdán délelőtt – tudta meg az MTI.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-t arról tájékoztatta, hogy a gázolás a III. kerületben az Ország út melletti szakaszon történt. A hatóságok helyszíni vizsgálatának befejezéséig a szerelvények egy pályán közlekedtek Szentendre és Békásmegyer között.
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