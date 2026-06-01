Lopott rendőrautóval gázoltak el egy rendőrt – lövés is dördült

Nincsenek szavak. Súlyos sérüléseket szenvedett a rendőr.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.01. 19:30
Őrizetbe vettek egy férfit gyilkossági kísérlet gyanújával, miután egy lopott rendőrautóval elgázolt egy rendőrt Észak-Írországban. A zsaru súlyosan megsérült.

Megsérült egy rendőr, akit lopott rendőrautóval gázoltak el (Fotó: Pixabay – Képünk illusztráció)

Megsérült egy rendőr, lopott rendőrkocsival gázolták el

A rendőri jelzés ellenére nem állt meg egy sofőr még vasárnap reggel az észak-írországi Downpatrickben, a Fountain Street környékén, ezért üldözőbe vették a zsaruk. A sofőr végül kipattant a járműből a Ballymote Walk területén, majd kicselezve a rendőrautóból kiszálló rendőröket ellopta az autójukat. 

Amikor a rendőrök visszatértek a járőrkocsihoz, valaki már a vezetőülésben ült – kiszámíthatatlanul vezetett, és egyenesen az egyik tiszt felé hajtott

– nyilatkozta Melanie Jones, az Észak-írországi Rendőrség főkapitány-helyettese. Majd így folytatta: a tiszt egyetlen lövést adott le a lőfegyveréből. A jármű elütötte a rendőrt, amivel súlyos sérüléseket okozott neki. Az autót röviddel ezután hátrahagyták, a gyanúsított pedig elmenekült a helyszínről. A helyszínen sürgősségi orvosi ellátásban részesítették a rendőrt. A tisztet az Észak-írországi Mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították a sérülései ellátására, amelyek vélhetően súlyosak, de szerencsére jelenleg nem életveszélyesek.

A rendőrség gyilkossági kísérlet miatt indított nyomozást, és közölték, hogy a tett akár „halálos sérüléseket” is okozhatott volna. Egy 27 éves férfit gyilkossági kísérlet gyanújával őrizetbe vettek. A nyomozás részeként  lefoglaltak egy járművet, fegyvert és lőszert, illetve elküldték szakértői vizsgálatra – számolt be az esetről a Daily Star.

 

