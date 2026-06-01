Most érkezett a hír! Meghalt Száraz László

Elhunyt Száraz László, világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes súlyemelő. A korábbi sportoló hetvenkét éves korában távozott az élők sorából.

Haláláról a hazai sportági szövetség adott ki gyászjelentést. A korábbi sportolót életműdíjjal tüntették ki.

A nagykállói születésű Száraz László legjelentősebb eredményeit, így az országos bajnoki győzelmét tiszaújvárosi versenyzőként könnyűsúlyban érte el. Legkiemelkedőbb nemzetközi sikere világbajnoki második helyezése volt, amelyet az egyesült államokbeli Gettysburgben ért el 1978-ban szakításban a 60 kilogrammosok között. 1978-ban a Havirovban megrendezett Európa-bajnokságon szakításban és összetettben is ezüstérmes volt, akárcsak 1979-ben Várnában, ahol lökésben végzett Eb-másodikként - írja a Blikk.