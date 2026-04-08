Gyászol az ország: Meghalt a magyar sport legendás alakja

Nyolcvanegy éves korában, kedden este elhunyt Ambrus László egykori súlyemelő, a válogatott korábbi szövetségi kapitánya – akinek az irányítása alatt két magyar érem is született a szöuli olimpián.

Ambrus László vezetésével két magyar érem is született a szöuli olimpián

Elhunyt Ambrus László

A magyar súlyemelés legendájának halálhíréről a Magyar Súlyemelő-szövetség számolt be a hivatalos oldalán.

Szövetségi kapitányként a magyar súlyemelés egyik legsikeresebb korszakának volt meghatározó irányítója. Vezetésével a magyar válogatott kiemelkedő nemzetközi eredményeket ért el a 80-as években

– idézi a Magyar Nemzet a szövetség által kiadott közleményt.

Ambrus László versenyzőként az 1972-ben eltörölt állva nyomás világcsúcstartója és örökös magyar rekordere volt. Később edzőként, majd szövetségi kapitányként is segítette a sportágat, az 1988-as szöuli olimpián Messzi István és Jacsó József ezüstérmet szerzett az irányítása alatt.

Távozásával pótolhatatlan veszteség érte a magyar súlyemelés közösségét

– olvasható a Magyar Súlyemelő-szövetség közleményében.



