RETRO RÁDIÓ

Elvitték a főnyereményt? Íme a hatoslottó nyerőszámai!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.14. 17:52
Szerencsejáték Zrt. nyeremény főnyeremény

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 24. héten megtartott hatoslottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:

 

Hatoslottó nyerőszámok:

 

6 (hat)

12 (tizenkettő)

18 (tizennyolc)

21 (huszonegy)

24 (huszonnégy)

29 (huszonkilenc)

 

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt;

5 találatos szelvény 47 darab, nyereményük egyenként 218.635 forint;

4 találatos szelvény 2009 darab, nyereményük egyenként 5.115 forint;

3 találatos szelvény 24.764 darab, nyereményük egyenként 2525 forint.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu