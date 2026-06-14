Elvitték a főnyereményt? Íme a hatoslottó nyerőszámai!
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 24. héten megtartott hatoslottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:
Hatoslottó nyerőszámok:
6 (hat)
12 (tizenkettő)
18 (tizennyolc)
21 (huszonegy)
24 (huszonnégy)
29 (huszonkilenc)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt;
5 találatos szelvény 47 darab, nyereményük egyenként 218.635 forint;
4 találatos szelvény 2009 darab, nyereményük egyenként 5.115 forint;
3 találatos szelvény 24.764 darab, nyereményük egyenként 2525 forint.
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