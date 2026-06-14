A Cleveland Clinic meghatározása szerint a kóma olyan mély tudatzavar, amelyben az érintett sem fájdalomra, sem hangokra nem ad tudatos választ. Kialakulhat például sztrók, fertőzés, gyógyszer-túladagolás vagy súlyos fejsérülés következtében. Dr. Marcus Thompson, aki tíz éve kutatja a kómával kapcsolatos folyamatokat, szerint az agy bizonyos területei ilyenkor továbbra is működnek.

Ez történik valójában a testtel kóma közben Fotó: rawpixel.com

– Tudjuk, hogy egyes kómás betegek agya reagál a hangokra, különösen az ismerős hangokra, valamint az érintésre és a fájdalomra is. Nincsenek ébren, de az agyuk egy része továbbra is fogadja és feldolgozza ezeket az ingereket – magyarázta.

A szakemberek azonban továbbra sem tudják pontosan, hogy a betegek mit élnek át. Vannak, akik felébredésük után semmire sem emlékeznek, mások hangokról vagy különféle érzésekről számolnak be – írja az Unilad.

Ami viszont biztos: a mozdulatlanság rendkívül gyors változásokat indít el a szervezetben.

– Az izmoknak mozgásra van szükségük a fennmaradáshoz – mondta az orvos.

Elmagyarázta, hogy már 24 óra mozdulatlanság után megkezdődhet az úgynevezett inaktivitás miatti izomsorvadás. A szervezet ilyenkor úgy érzékeli, hogy az adott izmokra nincs szükség, ezért lebontja azok fehérjetartalmát. Az izomrostok összezsugorodnak, a sejtek energiatermelésében szerepet játszó mitokondriumok száma is csökken.

A kutatások szerint egy hét alatt a teljes izomtömeg körülbelül 5 százaléka veszik el. Két hét után ez az arány elérheti a 10-15 százalékot, egy hónap elteltével pedig akár a 30 százalékot is. A veszteség különösen a lábak izmait érinti. Ezért van szükség arra, hogy a felébredő betegek hosszú rehabilitáción és fizikoterápián vegyenek részt.

A szakemberek a kómában fekvő betegek végtagjait naponta többször átmozgatják. Erre azért van szükség, mert az inak és a szalagok állapota is romlik a tartós mozdulatlanság miatt. A kötőszövetek merevvé válhatnak, kialakulhatnak úgynevezett kontraktúrák: az ujjak ökölbe görbülhetnek, a könyökök és a térdek pedig rögzült helyzetbe kerülhetnek.