A földönkívüli szektavezér szerint ezt kell tenni az apokalipszis elkerüléséhez

Egy szektavezér azt mondta a követőinek, hogy ő egy idegen entitás, azaz földönkívüli, és tudja, hogyan lehet megelőzni az apokalipszist. Ez lett az egyik legnépszerűbb elmélete, amely bejárta a világot.

A földönkívüli szektavezér szerint megvan a módszer az apokalipszis elkerülésére Fotó: freepik.com / Illusztráció

A földönkívüliek majd mindenkit megmentenek?

Frederick von Mierers szektavezető, az Eternal Values alapítója egy új HBO-dokumentumsorozat, a Bring Me the Beauties: A Model Cult főszereplője.

Frederick átalakulása akkor kezdődött, amikor egy halálközeli élmény hatására rátalált Ruth Montgomery, a volt újságíróból médiummá vált nő 1967-ben megjelent A Search for the Truth című könyvére.

Ebből megismerte az idegeneket, akik más emberek testébe lépnek be, és meggyőződött arról, hogy ő is egy közülük.

Ekkor lépett be az új Frederick a régi Frederick testébe

– idézi Kim Wongnak, Frederick csoportja egyik tagjának a szavait az Unilad. Wong azt mondja, hogy Fredericknek megmaradtak a régi emlékei, de ő már egy teljesen új lény volt.

Frederick azt állította, hogy az Arcturus csillagról származik, és azt mondta, azért küldték a Földre, hogy megtalálja az arcturusi társakat. Ezzel a szöveggel toborzott tagokat:

„Te vagy az egyik ember, akit kerestem. Ti mindannyian az új korszak vezetői vagytok” – emlékezett vissza Wong.

Később Frederick állítása olyannyira elterjedt, hogy több híresebb ember is hitt neki, akiket bevont a belső körébe. Köztük volt a modell, Hoyt Richards is, aki elárulta, hogy Frederick egy televíziós műsort is vezetett.

Számomra teljesen nyilvánvaló volt, hogy csak improvizált és baromságokat beszélt

– közölte.

Frederick világnézetének központi eleme az a világvégejóslat volt, miszerint bolygónk a századforduló előtt elpusztul.

Az Egyesült Államok bizonyos területei, köztük a Smoky-hegység, túlélnék a katasztrófát, és az „Örök Értékeknek” ott kellett lennie.

A csoport végül megvásárolt egy ingatlant a Lure-tó partján, Észak-Karolinában. Frederick sokakat meggyőzött: költözzenek oda, hogy elkerüljék a katasztrófát. Szerinte az volt a tökéletes hely az űrhajók leszállásához.

A jövőről alkotott elképzelése az volt, hogy az idegenek megérkeznek, és összegyűjtik a csoportja tagjait. Fiatalítókamrákba helyezik őket, majd addig bent is tartják, amíg a Föld újra biztonságos nem lesz.

„Visszavisznek minket, és mi vezetjük majd az új korszakot” – idézte Frederick szavait a csoport egyik tagja, Dar Dixon.