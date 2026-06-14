A földönkívüli szektavezér szerint ezt kell tenni az apokalipszis elkerüléséhez
A férfi szerint csak meg kell várni, amíg az idegen űrhajó megmenti az embereket.
Egy szektavezér azt mondta a követőinek, hogy ő egy idegen entitás, azaz földönkívüli, és tudja, hogyan lehet megelőzni az apokalipszist. Ez lett az egyik legnépszerűbb elmélete, amely bejárta a világot.
A földönkívüliek majd mindenkit megmentenek?
Frederick von Mierers szektavezető, az Eternal Values alapítója egy új HBO-dokumentumsorozat, a Bring Me the Beauties: A Model Cult főszereplője.
Frederick átalakulása akkor kezdődött, amikor egy halálközeli élmény hatására rátalált Ruth Montgomery, a volt újságíróból médiummá vált nő 1967-ben megjelent A Search for the Truth című könyvére.
Ebből megismerte az idegeneket, akik más emberek testébe lépnek be, és meggyőződött arról, hogy ő is egy közülük.
Ekkor lépett be az új Frederick a régi Frederick testébe
– idézi Kim Wongnak, Frederick csoportja egyik tagjának a szavait az Unilad. Wong azt mondja, hogy Fredericknek megmaradtak a régi emlékei, de ő már egy teljesen új lény volt.
Frederick azt állította, hogy az Arcturus csillagról származik, és azt mondta, azért küldték a Földre, hogy megtalálja az arcturusi társakat. Ezzel a szöveggel toborzott tagokat:
„Te vagy az egyik ember, akit kerestem. Ti mindannyian az új korszak vezetői vagytok” – emlékezett vissza Wong.
Később Frederick állítása olyannyira elterjedt, hogy több híresebb ember is hitt neki, akiket bevont a belső körébe. Köztük volt a modell, Hoyt Richards is, aki elárulta, hogy Frederick egy televíziós műsort is vezetett.
Számomra teljesen nyilvánvaló volt, hogy csak improvizált és baromságokat beszélt
– közölte.
Frederick világnézetének központi eleme az a világvégejóslat volt, miszerint bolygónk a századforduló előtt elpusztul.
Az Egyesült Államok bizonyos területei, köztük a Smoky-hegység, túlélnék a katasztrófát, és az „Örök Értékeknek” ott kellett lennie.
A csoport végül megvásárolt egy ingatlant a Lure-tó partján, Észak-Karolinában. Frederick sokakat meggyőzött: költözzenek oda, hogy elkerüljék a katasztrófát. Szerinte az volt a tökéletes hely az űrhajók leszállásához.
A jövőről alkotott elképzelése az volt, hogy az idegenek megérkeznek, és összegyűjtik a csoportja tagjait. Fiatalítókamrákba helyezik őket, majd addig bent is tartják, amíg a Föld újra biztonságos nem lesz.
„Visszavisznek minket, és mi vezetjük majd az új korszakot” – idézte Frederick szavait a csoport egyik tagja, Dar Dixon.
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