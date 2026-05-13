Bibliai figyelmeztetés: az Eufrátesz folyó bizonyítja, elkezdődött a világvége

A világvége kezdetét vette a Biblia szerint, ugyanis az Eufrátesz folyó egyre több vízet veszít a klímaváltozás miatt. A Jelenések könyve az Eufrátesz folyó teljes kiszáradását egybeköti a világvégével. A szakemberek is megerősítették, hogy nagyon nincs rendben a folyó vízkészlete, amelynek már most megvannak a következményei.

A világvége már megkezdődött a Biblia szerint

Egyre súlyosabb következményeket szül a klímaváltozás világszerte, amelyek nem kis aggodalmat keltenek, egyesek pedig úgy vélik, hogy egy ősi bibliai prófécia is új értelmet nyerhet. A Jelenések könyve szerint, ha kiszárad az Eufrátesz folyó, akkor az a világvégének kezdetét jelzi. A tudósok szerint a folyó drámai mértékben zsugorodik.

A Biblia a Teremtés könyvében az Édenkert négy folyójának egyikeként említi az Eufrátesz folyót a Tigrissel, a Pisonnal és a Gihonnal együtt. Mára már csak az Eufrátesz és a Tigris folyó létezik, és a szakértők egyre inkább aggódnak a vízszint csökkenése miatt. Nyugat-Ázsia leghosszabb folyója 2900 kilométeren keresztül halad át Törökországon, Szírián és Irakon át, ahol a Tigrissel együtt a Perzsa-öbölbe ömlik.

Évtizedeken át létfontosságú volt a folyó vízforrás tekintetében a környék lakói számára, a helyzet mára azonban jelentősen romlott. A szakértők szerint az aszályok egyre gyakrabban fordulnak elő, és az emelkedő hőmérséklet, valamint a növekvő népesség csak fokozzák a vízhiányt. A brit Metro beszámolói szerint 2040-re teljesen kiszáradhat az Eufrátesz, ha a jelenlegi folyamatok továbbra is fennállnak.

A humanitárius problémák már megkezdődtek a vízhiány miatt

„A hatodik angyal kiöntötte poharát a nagy folyóra, az Eufráteszre, és annak vize kiszáradt, hogy utat készítsen a napkelet felől érkező királyoknak” - így ír a Jelenések könyve a világvégéről. Nem csak a vallási értelmezések, de a tudományos adatok is aggodalmat keltenek. A Daily Mail szerint a műholdfelvételek alapján 2003 óta a folyó 34 köbmérföldnyi édesvizet veszített, a tudósok azt is kiemelték, hogy a 2007-es súlyos aszály óta a térség vízkészlete képtelen volt helyreállni. Jay Famiglietti hidrológus szerint a Tigris és az Eufrátesz teljes vízkészlete riasztó mértékben csökken, ezzel a világ második leggyorsabban apadó felszín alatti vízkészletével rendelkezik India után.