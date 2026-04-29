Döbbenet: a bibliai angyalok valójában UFO-jelenségek voltak?

Az UFO ügyek nyilvánosságra hozatalát szorgalmazó egyik vezető személyiség megdöbbentő összefüggést tárt fel egy ősi bibliai szöveg és az idegen élet létezése között.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.04.29. 19:30
Egészen hihetetlen összefüggések kerültek napvilágra nemrégiben, melyben az UFO-jelenségeket és a bibliai szövegben feljegyzett angyali jelenségeket vették górcső alá. 

Döbbenet: összefüggéseket kerestek a bibliai angyalok és az UFO-jelenségek között / Fotó: Illusztráció (Pixabay)

Az UFO-jelenségek már Krisztus előtt is láthatóak voltak?

Florida állam kongresszusi képviselője, Anna Paulina Luna nemrég két rejtélyes üzenetet tett közzé az X-en: az egyikben arra buzdított, hogy „Olvasd el Énok könyvét”, a másikban pedig egy 15. századi festményt osztott meg, amelyet „UFO Madonnának” becéznek.

A képviselőnő, aki a képviselőházi felügyeleti bizottság UFO-meghallgatásainak elnöke, többször is hivatkozott az Énok könyve című műre, amikor földönkívüliekről és idegen űrhajókról beszélt. A könyv egy ősi zsidó vallási szöveg, amelyet Kr. e. 300 és 100 között írtak több szakaszban, és a bibliai Énoknak, Noé dédapjának tulajdonítanak. Ugyanakkor gyakran vitatott műnek számít, és nem része a legtöbb zsidó, protestáns vagy katolikus Biblia kánonjának.

Énok „Őrök könyve” című részének központi története szerint angyalok egy csoportja szállt alá a Földre, hogy emberi nőkkel párosodjon. Ezek a nők egy óriásokból álló fajt hoztak világra még a bibliai özönvíz előtt. Noé bárkája túlélte a katasztrófát.

Luna többször állította, hogy ezt a könyvet azért távolították el a modern Bibliából, hogy elrejtsék az ősi természetfeletti lényekkel kapcsolatos megfigyeléseket.

A képviselő nő meglepő párhuzamot vont le a bibliai idők eseményei és az általa „interdimenzionális lényeknek” nevezett látogatók között, amelyek szerinte képesek megszegni a fizika törvényeit, és a tér-időn kívül mozogni.

Láttam-e személyesen űrhajót? Nem. Láttam-e erre bizonyítékot? Igen. Láttam-e olyan légi járművekről készült fotókat, amelyekről úgy gondolom, hogy nem ember alkotta őket? Igen. Van ennek történelmi jelentősége? Igen. Vannak-e több események, amelyek - szerintem - akár még Krisztus előtti időkre nyúlnak vissza, és amelyeket szövegekben dokumentáltak? Igen

- jelentette ki Luna, Joe Rogan podcastjában, 2025-ben. 

Novemberben Luna a Valuetainment Podcastban, Patrick Bet-David-dal beszélgetve egy új UFO-felvételről is szólt, és azt állította, hogy a videó bizonyíték lehet arra, hogy az univerzumban az embereken kívül más intelligens lények is léteznek.

Az Énok könyve bizonyos bibliai részeket részletez tovább, különösen a Teremtés könyve 6:1–4-et, amely „Isten fiairól” beszél, akik emberi nőket vettek feleségül, és létrehozták az elveszett óriásfajt, a nephilimokat. A történet szerint mintegy 200 ilyen angyal, más néven Őrök, tiltott tudásra is megtanította az embereket, például fegyverkészítésre, varázslásra és asztrológiára. Az Énok könyvét a Kr. u. 4. század óta kizárták a legtöbb bibliai kánonból a szerzőségével, teológiájával és tartalmával kapcsolatos viták miatt.

A Fehér Ház nyomást gyakorol továbbra is a teljes átláthatóság érdekében az UFO-kkal és földönkívüliekkel kapcsolatos amerikai kormányzati információk ügyében. Luna állítja, hogy a Pentagon is eltitkol kulcsfontosságú bizonyítékokat - írja a Daily Mail.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
