Döbbenet: a bibliai angyalok valójában UFO-jelenségek voltak?
Az UFO ügyek nyilvánosságra hozatalát szorgalmazó egyik vezető személyiség megdöbbentő összefüggést tárt fel egy ősi bibliai szöveg és az idegen élet létezése között.
Egészen hihetetlen összefüggések kerültek napvilágra nemrégiben, melyben az UFO-jelenségeket és a bibliai szövegben feljegyzett angyali jelenségeket vették górcső alá.
Az UFO-jelenségek már Krisztus előtt is láthatóak voltak?
Florida állam kongresszusi képviselője, Anna Paulina Luna nemrég két rejtélyes üzenetet tett közzé az X-en: az egyikben arra buzdított, hogy „Olvasd el Énok könyvét”, a másikban pedig egy 15. századi festményt osztott meg, amelyet „UFO Madonnának” becéznek.
A képviselőnő, aki a képviselőházi felügyeleti bizottság UFO-meghallgatásainak elnöke, többször is hivatkozott az Énok könyve című műre, amikor földönkívüliekről és idegen űrhajókról beszélt. A könyv egy ősi zsidó vallási szöveg, amelyet Kr. e. 300 és 100 között írtak több szakaszban, és a bibliai Énoknak, Noé dédapjának tulajdonítanak. Ugyanakkor gyakran vitatott műnek számít, és nem része a legtöbb zsidó, protestáns vagy katolikus Biblia kánonjának.
Énok „Őrök könyve” című részének központi története szerint angyalok egy csoportja szállt alá a Földre, hogy emberi nőkkel párosodjon. Ezek a nők egy óriásokból álló fajt hoztak világra még a bibliai özönvíz előtt. Noé bárkája túlélte a katasztrófát.
Luna többször állította, hogy ezt a könyvet azért távolították el a modern Bibliából, hogy elrejtsék az ősi természetfeletti lényekkel kapcsolatos megfigyeléseket.
A képviselő nő meglepő párhuzamot vont le a bibliai idők eseményei és az általa „interdimenzionális lényeknek” nevezett látogatók között, amelyek szerinte képesek megszegni a fizika törvényeit, és a tér-időn kívül mozogni.
Láttam-e személyesen űrhajót? Nem. Láttam-e erre bizonyítékot? Igen. Láttam-e olyan légi járművekről készült fotókat, amelyekről úgy gondolom, hogy nem ember alkotta őket? Igen. Van ennek történelmi jelentősége? Igen. Vannak-e több események, amelyek - szerintem - akár még Krisztus előtti időkre nyúlnak vissza, és amelyeket szövegekben dokumentáltak? Igen
- jelentette ki Luna, Joe Rogan podcastjában, 2025-ben.
Novemberben Luna a Valuetainment Podcastban, Patrick Bet-David-dal beszélgetve egy új UFO-felvételről is szólt, és azt állította, hogy a videó bizonyíték lehet arra, hogy az univerzumban az embereken kívül más intelligens lények is léteznek.
Az Énok könyve bizonyos bibliai részeket részletez tovább, különösen a Teremtés könyve 6:1–4-et, amely „Isten fiairól” beszél, akik emberi nőket vettek feleségül, és létrehozták az elveszett óriásfajt, a nephilimokat. A történet szerint mintegy 200 ilyen angyal, más néven Őrök, tiltott tudásra is megtanította az embereket, például fegyverkészítésre, varázslásra és asztrológiára. Az Énok könyvét a Kr. u. 4. század óta kizárták a legtöbb bibliai kánonból a szerzőségével, teológiájával és tartalmával kapcsolatos viták miatt.
A Fehér Ház nyomást gyakorol továbbra is a teljes átláthatóság érdekében az UFO-kkal és földönkívüliekkel kapcsolatos amerikai kormányzati információk ügyében. Luna állítja, hogy a Pentagon is eltitkol kulcsfontosságú bizonyítékokat - írja a Daily Mail.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre