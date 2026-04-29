Döbbenet: a bibliai angyalok valójában UFO-jelenségek voltak?

Egészen hihetetlen összefüggések kerültek napvilágra nemrégiben, melyben az UFO-jelenségeket és a bibliai szövegben feljegyzett angyali jelenségeket vették górcső alá.

Az UFO-jelenségek már Krisztus előtt is láthatóak voltak?

Florida állam kongresszusi képviselője, Anna Paulina Luna nemrég két rejtélyes üzenetet tett közzé az X-en: az egyikben arra buzdított, hogy „Olvasd el Énok könyvét”, a másikban pedig egy 15. századi festményt osztott meg, amelyet „UFO Madonnának” becéznek.

A képviselőnő, aki a képviselőházi felügyeleti bizottság UFO-meghallgatásainak elnöke, többször is hivatkozott az Énok könyve című műre, amikor földönkívüliekről és idegen űrhajókról beszélt. A könyv egy ősi zsidó vallási szöveg, amelyet Kr. e. 300 és 100 között írtak több szakaszban, és a bibliai Énoknak, Noé dédapjának tulajdonítanak. Ugyanakkor gyakran vitatott műnek számít, és nem része a legtöbb zsidó, protestáns vagy katolikus Biblia kánonjának.

Énok „Őrök könyve” című részének központi története szerint angyalok egy csoportja szállt alá a Földre, hogy emberi nőkkel párosodjon. Ezek a nők egy óriásokból álló fajt hoztak világra még a bibliai özönvíz előtt. Noé bárkája túlélte a katasztrófát.

Luna többször állította, hogy ezt a könyvet azért távolították el a modern Bibliából, hogy elrejtsék az ősi természetfeletti lényekkel kapcsolatos megfigyeléseket.

A képviselő nő meglepő párhuzamot vont le a bibliai idők eseményei és az általa „interdimenzionális lényeknek” nevezett látogatók között, amelyek szerinte képesek megszegni a fizika törvényeit, és a tér-időn kívül mozogni.

Láttam-e személyesen űrhajót? Nem. Láttam-e erre bizonyítékot? Igen. Láttam-e olyan légi járművekről készült fotókat, amelyekről úgy gondolom, hogy nem ember alkotta őket? Igen. Van ennek történelmi jelentősége? Igen. Vannak-e több események, amelyek - szerintem - akár még Krisztus előtti időkre nyúlnak vissza, és amelyeket szövegekben dokumentáltak? Igen

- jelentette ki Luna, Joe Rogan podcastjában, 2025-ben.

Novemberben Luna a Valuetainment Podcastban, Patrick Bet-David-dal beszélgetve egy új UFO-felvételről is szólt, és azt állította, hogy a videó bizonyíték lehet arra, hogy az univerzumban az embereken kívül más intelligens lények is léteznek.