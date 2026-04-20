RETRO RÁDIÓ

A Pentagon tagad: Anna gömb alakú, szivar formájú és „Tic Tac” UFO-k után kutat

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.20. 20:30
ufo trump pete hegseth

Új fejlemény vetett hullámokat az UFO-akták nyilvánosságra hozatala körül: egy kormányzati kapcsolódású weboldal váratlan aktivitást mutatott.

UFO
Az UFO-akták hamarosan felszínre kerülnek.
Fotó: Illusztráció (Pixabay)

UFO-titkok nyomában

Az aliens.gov nevű szövetségi domain, amely korábban inaktívnak tűnt, most SSL hibát jelez, ez technikailag arra utal, hogy a szerver már él, de a biztonságos kapcsolat kialakításához szükséges tanúsítvány még nincs teljesen beállítva.  A szakértők szerint ez általában azt jelenti, hogy az oldal fejlesztés alatt áll, még ha egyelőre nem is érhető el nyilvánosan. 

A domain egy hónappal azután került reflektorfénybe, hogy egy automatizált rendszer kapcsolatba hozta az Egyesült Államok elnöki hivatalával. Ez egybeesik Donald Trump februári utasításával, amely az UFO-k más néven azonosítatlan légi jelenségek (UAP) – és esetleges földönkívüli aktivitás kapcsán tárolt dokumentumok kiadására vonatkozott.

A fejlemény időzítése felerősítette a találgatásokat, mivel Washingtonban egyre nagyobb a nyomás a titkosított anyagok nyilvánosságra hozatalára. Törvényhozók és védelmi tisztviselők az elmúlt hónapokban ismételten nagyobb átláthatóságot sürgettek az évtizedek óta gyűjtött felvételekkel kapcsolatban.

A republikánus Anna Paulina Luna április 1-jén levelet küldött a védelmi miniszternek, Pete Hegsethnek, amelyben 46 konkrét videófelvétel átadását kérte legkésőbb 2026. április 14-ig. Ezek között olyan felvételek is szerepelnek, amelyeken gömb alakú, szivar formájú és úgynevezett „Tic Tac” objektumok láthatók háborús övezetek felett, óceánok fölött és érzékeny légterekben. 

A beszámolók szerint egyes esetek Irán és Szíria közelében, amerikai bázisok környékén, valamint egy 2023-as, a Huron-tó felett történt lelövéshez kapcsolódnak. A szakértők szerint ezek nemcsak rejtélyesek, hanem potenciális nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthetnek. A Pentagon kezdetben nem reagált a megkeresésére. Mindeközben Trump nem nyilatkozott újra a tervek részleteiről, de a téma továbbra is napirenden maradt. A mostani technikai jel, így nem jelent egyértelmű áttörést, de új lendületet adott a találgatásoknak, derül ki a Daily Mail cikkéből.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu