A Pentagon tagad: Anna gömb alakú, szivar formájú és „Tic Tac” UFO-k után kutat

Új fejlemény vetett hullámokat az UFO-akták nyilvánosságra hozatala körül: egy kormányzati kapcsolódású weboldal váratlan aktivitást mutatott.

Az UFO-akták hamarosan felszínre kerülnek.

UFO-titkok nyomában

Az aliens.gov nevű szövetségi domain, amely korábban inaktívnak tűnt, most SSL hibát jelez, ez technikailag arra utal, hogy a szerver már él, de a biztonságos kapcsolat kialakításához szükséges tanúsítvány még nincs teljesen beállítva. A szakértők szerint ez általában azt jelenti, hogy az oldal fejlesztés alatt áll, még ha egyelőre nem is érhető el nyilvánosan.

A domain egy hónappal azután került reflektorfénybe, hogy egy automatizált rendszer kapcsolatba hozta az Egyesült Államok elnöki hivatalával. Ez egybeesik Donald Trump februári utasításával, amely az UFO-k – más néven azonosítatlan légi jelenségek (UAP) – és esetleges földönkívüli aktivitás kapcsán tárolt dokumentumok kiadására vonatkozott.

A fejlemény időzítése felerősítette a találgatásokat, mivel Washingtonban egyre nagyobb a nyomás a titkosított anyagok nyilvánosságra hozatalára. Törvényhozók és védelmi tisztviselők az elmúlt hónapokban ismételten nagyobb átláthatóságot sürgettek az évtizedek óta gyűjtött felvételekkel kapcsolatban.

A republikánus Anna Paulina Luna április 1-jén levelet küldött a védelmi miniszternek, Pete Hegsethnek, amelyben 46 konkrét videófelvétel átadását kérte legkésőbb 2026. április 14-ig. Ezek között olyan felvételek is szerepelnek, amelyeken gömb alakú, szivar formájú és úgynevezett „Tic Tac” objektumok láthatók háborús övezetek felett, óceánok fölött és érzékeny légterekben.

A beszámolók szerint egyes esetek Irán és Szíria közelében, amerikai bázisok környékén, valamint egy 2023-as, a Huron-tó felett történt lelövéshez kapcsolódnak. A szakértők szerint ezek nemcsak rejtélyesek, hanem potenciális nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthetnek. A Pentagon kezdetben nem reagált a megkeresésére. Mindeközben Trump nem nyilatkozott újra a tervek részleteiről, de a téma továbbra is napirenden maradt. A mostani technikai jel, így nem jelent egyértelmű áttörést, de új lendületet adott a találgatásoknak, derül ki a Daily Mail cikkéből.