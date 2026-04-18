Pszichiátrián őrizik Cher fiát - „A kábítószer-függősége a legrosszabb állapotban van”

A bírósági dokumentumok szerint a 79 éves zenei ikon a héten Los Angeles-i bíróságon kérelmet nyújtott be a 49 éves fiának vagyonára vonatkozó ideiglenes gondnokság kinevezésére. Cher kérvényezte, hogy Jason Rubin vagyonkezelő feleljen legfiatalabb gyermeke pénzügyeiért, különös tekintettel elhunyt édesapja, Gregg Allman után járó évi 120 000 dolláros (körülbelül 36,7 millió forint) vagyonkezelői járadékra.

Cher szerint fia képtelen kezelni a pénzt Fotó: AFP

18 szállodából tiltották ki és drogdíler üldözi: Mi történt Cher fiával?

Ez már a második alkalom, hogy Cher kérelmet nyújtott be Elijah vagyonának gondnokságára.

A javasolt gondnokság alá helyezendő személy jelenleg New Hampshire államban, egy zárt pszichiátriai kórházban van őrizetben, annak érdekében, hogy visszanyerje cselekvőképességét, és így szembenézhessen a két new hampshire-i megyében ellene emelt két büntetőügyben felhozott vádakkal: súlyos betörés, rongálás, egyszerű testi sértés, birtokháborítás és óvadék megszegése, de ez csak a jelenlegi problémák sorozata

- olvasható a beadványban.

Cher szerint fia nincs tisztában a pénz fogalmával, képtelen kezelni pénzügyi forrásait, és nem képes ellenállni a csalásnak vagy a helytelen befolyásolásnak súlyos mentális egészségügyi és függőségi problémái miatt. A Grammy-díjas énekesnő úgy véli, hogy a férfi az összes pénzét azonnal elköltené kizárólag drogokra, drága szállodákra és limuzinokra.

Állítása szerint fiának 18 000 dolláros (körülbelül 5 millió forint) tartozása volt egy drogdílernek, aki felkutatta őt, ami miatt Elijah kénytelen volt kölcsönkérni egy barátjától, hogy elkerülje a bántalmazást. Cher fia állítólag azzal sincs tisztában, hogy milyen következményekkel jár az a kár, amit a különböző Airbnb-szállásokon okozott, ahol megszállt, ha barátai és családja nem takarítanák el a pénzügyi és fizikai rendetlenséget, amit ezeken a lakásokon okozott, még több ítélet születne ellene.

Drogot vásárol és fogyaszt, amíg el nem fogy a pénze, kórházba nem kerül vagy túladagolja magát

- nyilatkozta Cher, majd hozzátette, hogy fiát összesen 18 alkalommal dobták ki szállodákból, miután kényelmetlen helyzetbe hozta a vendégeket azzal, hogy obszcén szavakat kiabált és kiszámíthatatlanul viselkedett.