Megházasodót Cher fia, de megindultak a pletykák az énekesnő kapcsolatáról is

Cher fia, Chaz Bono nemrég mondta ki a boldogító igent szerelmének, Shara Blue Mathes-nek, 40 évvel azután, hogy először találkoztak New York-ban. Azonban az esküvő híre után az anyja kapcsolatáról is megindultak a pletykák, akinek párja 40 évvel fiatalabb.

A pár vasárnap házasodott össze a Los Angeles-i Hollywood Roosevelt Hotelben, Cher pedig az első sorból figyelte az eseményeket. Az 57 éves Chaz és Shara először fiatal színészként találkoztak a New York-i Lee Strasberg Színház- és Filmintézetben, mielőtt végül újra kapcsolatba kerültek volna, és 2017 januárjában hivatalossá tették volna románcukat.

Cher korkülönbséges kapcsolatát sem kímélték a pletykák

Egyesek azt feltételezik, hogy Cher és jóval fiatalabb partnere, Alexander "AE" Edwards maguk is összeházasodhattak. Azonban az eddigi írek szerint nem házasok, és még eljegyzés sem volt. Az énekesnő képviselője korábban decemberben tagadta a házasságról szóló pletykákat, sőt, kijelentette, hogy egyáltalán nincsenek tervek esküvőre a jövőben.

Cher egyáltalán nem törődik a közte és Edwards között lévő 40 éves korkülönbséggel.

Mindegy. Tudod mit? Nem az én életemet élik. Senki sem tudja, mi történik közöttünk, de egyszerűen nagyon jól érezzük magunkat. Hála Istennek, ő csak annyit mond: "Tudod, öregszel, de a lelked fiatalabb lesz."

- mondta novemberben a CBS This Morning című műsorában.

Az énekesnő dicsérte a kapcsolatuk dinamikáját, elmondása szerint nagyon boldogok, és úgy érzi az egyik legtehetségesebb emberrel van együtt, akivel valaha találkozott - írta az Entertainment Weekly.