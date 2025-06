99 évvel ezelőtt született Cher édesanyja

Az ikonikus díva, Cher, egy meghitt üzenettel emlékezett szeretett édesanyjára. Georgia Holt 99 évvel ezelőtt, június 9-én született. Holt színésznőként és énekesnőként vált ismertté, többek között szerepelt az I Love Lucy című sorozatban is. 2022 decemberében, 96 éves korában hunyt el, alig három hónappal azután, hogy tüdőgyulladással kórházba került.

Az ikonikus díva, Cher, egy meghitt üzenettel emlékezett szeretett édesanyjára (Fotó: Bencsik Adam – Képünk illusztráció)

Cher és édesanyja nagyon közeli kapcsolatot ápoltak egymással. Holt 1978-ban még a Cher Special című televíziós műsorban is feltűnt, sőt, később közösen készítettek egy dokumentumfilmet Georgia életéről és arról, milyen volt a híres családtag anyjaként élni – írja a People.

A Dear Mom, Love Cher című dokumentumfilm 2013-ban jelent meg a Lifetime csatornán. A film exkluzív interjúkat tartalmazott Holt többszöri házasságáról, Cherrel és testvérével, Georganne LaPiere-rel való kapcsolatáról, valamint unokáiról.

2024 novemberében Cher önéletrajzi könyvében (Cher: The Memoir, Part One) még mélyebben mesélt édesanyjáról. A Believe című világsláger énekesnője viccesen idézte fel, hogy Holt azért vált el az egyik férjétől, Joseph Harper Collinstól, mert az ő ízléséhez képest „túl vad volt az ágyban”.

Cher édesanyja halálát 2022. december 11-én jelentette be az X-en. Akkor csak ennyit írt a díva: „Anya elment.”

Később, amikor arról kérdezték, milyen emlékei maradtak meg gyerekkorából, elárulta, hogy édesanyja és a barátnői mennyire gyönyörűek voltak, és hogy Holt mindig fantasztikus ízléssel öltözködött.