Lecsapott Cher a Halálos fegyver című mozifilmek sztárjára

A kortalan, mindössze papíron 77 éves amerikai énekesnő, Cher karácsonyi albumának híre nemcsak a rajongókat, de az ünnepi muzsikák szerelmeseinek szívét is megdobogtatta. A világsztár nyár óta csöpögteti a híreket, s a héten végre egy kis hallható ízelítőt is adott az új albumból, melyről korábban a következőt mondta: „Ez egy Cher karácsonyi album. Nem anyád karácsonyi albuma.” A nyomaték kedvéért pedig azt is hozzátette, nem lesz rajta a Csendes éj.

Fotó: NurPhoto via AFP

Cher Christmas feliratú korongja október második felében lát majd napvilágot, és úgy hírlik, egy rakás duett szerepel majd rajta. Utóbbiak névsorában említik a karácsony sztárját, Michael Bublét, illetve a Reszkessetek betörők 2. – Elveszve New Yorkban című mozi kulcsdalának sztárelőadóját, Darlene Love-ot (akit egyébként a Halálos fegyver-mozifilmekből is ismerhetünk, ő alakította Murtaugh őrmester feleségét), illetve Cyndi Laupert, Stevie Wondert és Tygát.

Az első kislemezdal október elején jelenik majd meg, s már a címe (DJ, Play a Christmas Song, azaz DJ, játssz egy karácsonyi dalt!) is igazolja, hogy Cher nem hazudott, ez tényleg nem egy szirupos karácsonyi dalokkal telepakolt lemeznek ígérkezik.

Az igazán türelmetleneknek az énekesnő egy rövid részletet is megmutatott az új anyagából.