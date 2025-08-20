Újabb énekesnőt vertek át a Labubuval, a Megasztár tehetsége nem hagyta szó nélkül

Tóth Abigél a Megasztár 7. évadában tűnt fel, s azóta is nagy népszerűségnek örvend. Sorra jönnek ki új dalai, Horváth Tomival közös Tagadod már 1,2 millió megtekintés felett jár a népszerű videómegosztón. A mai világban pedig a sztársághoz jóformán elengedhetetlen, hogy az előadók olykor kis betekintést engedjenek a magánéletükbe. Abigél most ennek tett eleget egy Labubu kapcsán…

Tóth Abigél megmutatta egy napját, szóba került egy hamis Labubu is... (Fotó: TV2)

Innen indult a Megasztár tehetsége

Tóth Abigél Instagramon jelentette be: saját YouTube-csatornát indított, ahol már meg is osztotta első videóját, egy napi vlogot. Bár a Megasztár óta Budapesten él, ezúttal szülőhazájából, Sepsiszentgyörgyről jelentkezett be, ahol édesanyjával sétálva járta be gyerekkora fontos állomásait.

„Az iskolám, ahová jártam, jó tempóban három perc sétára van tőlünk. Egy rosszabb napomon meg tizenöt perc” – viccelődött, majd megmutatta az intézményt, ahol többek között énekelni és zongorázni is tanult.

„Ilyet ne csináljatok, de én nagyon sokszor lógtam, és ide az udvarra bújtam el…” – árulta el, majd hozzátette, volt, hogy lebukott. Édesanyjával megmosolyogják a videóban, hogy mióta Abigél Budapesten él, elhagyta székelyes ízes beszédét, de mikor otthon tölt egy kis időt, visszajön a tájszólása.

Kamu Labubuval járt pórul

„Egyébként a kínaiba tartunk, mert vettem egy ilyen mű Labubut, és mikor kibontottam, láttam, hogy fél szeme van…” – árulta el az énekesnő, aki nemrég TikTok-videót is megosztott a csalódást keltő pillanatról.

„Nem fogok 35 ezret kiadni ezért, szóval elmentem a kínaiba, és vettem Lafufut…” – utalt az olcsóbb, hamisítványként árult figurákra a korábbi videójában, ahol kiderül: a zsákbamacskából végül feketeleves lett, ugyanis a kicsomagolt figura mondhatni szemtelen volt!

A friss vlogjában elárulta, a történet végül jól végződött: kicserélték neki a bábut.

Singh Viki Labubuja hamisítvány volt

Singh Viki is pórul járt:

„A próba, előadás, felvétel között volt időm és kiszaladtam az üzletekhez. És képzeljétek el, mit találtam, eredeti Labubut, végre megvettem. Úgyhogy ki fogom most bontani életem első, eredeti Macaronos, Labubu figuráját. Juhu, remélem, izgultok, én rettentően, bontsuk ki együtt. Ja igen, hogy milyet szeretnék, a rózsaszínt. Remélem az lesz benne. Csak tényleg reménykedni tudok, hogy eredeti, mert nem vettem olcsón” – mondta Singh Viki TikTokon, majd a kibontás után csalódottan háborgott: