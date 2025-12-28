RETRO RÁDIÓ

Megnyílt az egykori gyerekszínész: zaklató üzeneteket kapott felnőtt férfiaktól

A színész végre elmondta az igazat.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.28. 08:30
Holiday gyerekszínész Jude Law

Számtalan néző hódol jelenleg a karácsonyi mozikedvencnek, a Holiday-nek. Nehéz elhinni, hogy döbbenetes 19 év telt el azóta, hogy ez a közkedvelt film először a képernyőkre került. Ez azt jelenti, hogy azóta a filmben szereplő összes fiatal színész felnőtté vált, beleértve Miffy Englefieldet is, aki Sophie-t, Jude Law egyik lányát alakította a romantikus vígjátékban.

A Holiday gyerekszínésze megnyílt az őt ért zaklatásról
A Holiday a karácsonyi időszak egyik legnépszerűbb filmje Fotó: Photo12 via AFP / AFP

A Holiday gyerekszínésze megnyílt az őt ért zaklatásról

Miffy Englefield, aki Sophie-t alakította a közkedvelt ünnepi filmben, a The Holiday-ben, ma már 26 éves és édesanya. Az egykori sztár nyíltan beszélt a a zaklató üzenetekről, amiket a film után kapott férfiaktól.

A gyerekszínészből lett édesanya TikTok-oldalán elárulta, nyugtalanítják az „undorító öregemberek”, akik azt mondják neki, hogy még mindig aranyos, mint amikor kisgyerek volt.

Mindössze hatévesen Miffy megkapta Sophie szerepét a Holiday című filmben, Jude Law, Cameron Diaz, Kate Winslet, Jack Black és Emma Pritchard mellett, aki a képernyőn megjelenő nővérét alakította. Az édesanya elmondta, mai napig kap olyan üzeneteket, amik felkavarják.

Amikor undorító öregemberek olyanokat mondanak nekem, hogy: Annyira örülök, hogy még mindig olyan aranyos vagy, mint a Holidayben

A színésznő furcsának találja, hogy a férfiak összehasonlítják gyerekkori és felnőttkori kinézetét. Ezen kívül azonban jó emlékként tekint vissza a film forgatására.

Csodálatos volt benne szerepelni. Minden alkalommal, amikor a tévében van – és ez sokszor van – akkor végig nézem

Amikor pedig Jude Law-ról kérdezték, Miffy csak jó dolgokat tudott mondani a híres színészről.

Jude Law egyik lányát alakítottam a filmben, ő az a személy, akivel a legtöbb időt töltöttük, és annyira kedves, türelmes és segítőkész volt, és annyi mindent mesélt nekünk a színészetről, annyira aranyos volt

- olvasható a DailyStar cikkében.

@miffz_ Relating how I looked as a child to how I look as a grown as$ woman makes me all kinds of creeped out idk 😭😭😭 #childactor #theholiday ♬ Let It Snow! Let It Snow! - Frank Sinatra

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu