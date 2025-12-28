Megnyílt az egykori gyerekszínész: zaklató üzeneteket kapott felnőtt férfiaktól

Számtalan néző hódol jelenleg a karácsonyi mozikedvencnek, a Holiday-nek. Nehéz elhinni, hogy döbbenetes 19 év telt el azóta, hogy ez a közkedvelt film először a képernyőkre került. Ez azt jelenti, hogy azóta a filmben szereplő összes fiatal színész felnőtté vált, beleértve Miffy Englefieldet is, aki Sophie-t, Jude Law egyik lányát alakította a romantikus vígjátékban.

A Holiday a karácsonyi időszak egyik legnépszerűbb filmje Fotó: Photo12 via AFP / AFP

A Holiday gyerekszínésze megnyílt az őt ért zaklatásról

Miffy Englefield, aki Sophie-t alakította a közkedvelt ünnepi filmben, a The Holiday-ben, ma már 26 éves és édesanya. Az egykori sztár nyíltan beszélt a a zaklató üzenetekről, amiket a film után kapott férfiaktól.

A gyerekszínészből lett édesanya TikTok-oldalán elárulta, nyugtalanítják az „undorító öregemberek”, akik azt mondják neki, hogy még mindig aranyos, mint amikor kisgyerek volt.

Mindössze hatévesen Miffy megkapta Sophie szerepét a Holiday című filmben, Jude Law, Cameron Diaz, Kate Winslet, Jack Black és Emma Pritchard mellett, aki a képernyőn megjelenő nővérét alakította. Az édesanya elmondta, mai napig kap olyan üzeneteket, amik felkavarják.

Amikor undorító öregemberek olyanokat mondanak nekem, hogy: Annyira örülök, hogy még mindig olyan aranyos vagy, mint a Holidayben

A színésznő furcsának találja, hogy a férfiak összehasonlítják gyerekkori és felnőttkori kinézetét. Ezen kívül azonban jó emlékként tekint vissza a film forgatására.

Csodálatos volt benne szerepelni. Minden alkalommal, amikor a tévében van – és ez sokszor van – akkor végig nézem

Amikor pedig Jude Law-ról kérdezték, Miffy csak jó dolgokat tudott mondani a híres színészről.

Jude Law egyik lányát alakítottam a filmben, ő az a személy, akivel a legtöbb időt töltöttük, és annyira kedves, türelmes és segítőkész volt, és annyi mindent mesélt nekünk a színészetről, annyira aranyos volt

- olvasható a DailyStar cikkében.