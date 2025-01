Jude Law mind a hét gyerekére büszke: Imádok apa lenni

Egykori exei abban egyetértenek, hogy Jude Law roppant vonzó férfi, kedves, okos, lovagias, és remek a humora. De társnak nemigen vált be – apának viszont annál inkább!

„Minden gyereke rá hasonlít. Jude csodás apa, minden utódával egyformán és odaadóan törődik” – mondta egy bennfentes a Life&Style-nak.

Jude Law kiváló apa (Fotó: Getty Images)

Jude Law gyerekei

Az első feleségével, Sadie Frosttal a legelső filmje forgatásán ismerkedett meg. Három gyerekük született. Rafferty modell és színész lett. Iris keresztanyja Kate Moss – nem csoda, hogy a lány is a kifutót választotta. Rudy hároméves volt a szülei 2003-as válásakor, ő is színészkedett már.

A szupersztár negyedik gyermeke, Sophia 2009-ben született. A lány édesanyja Samantha Burke modell, akiről csak a Law-val való szakításuk után derült ki, hogy várandós.

Catherine Harding énekes-dalszerzővel is csak néhány hónapig járt a színész; Ada lányuk 2015-ben született.

Jude Law és Phillipa Coan két gyereket nevelnek együtt (Fotó: Profimedia)

Jude mind a hét gyermekére büszke, ám a legjobban az elsőszülöttjére: a ma 28 éves Raff gyönyörű fiú, luxusmárkák kampányaiban szerepel, és az apja hivatásába is belekóstolt: tavaly kapta meg az első nagyobb sorozatszerepét.

Folyton összehasonlítanak vele, ami vicces, mert tényleg olyanok vagyunk, mint két tojás, de hát ez természetes, hiszen ő az apukám!

– mondta Raff a GQ Hype-nak. „Nagyon közel állunk egymáshoz, főleg amióta idősebb lettem. Azt mondja, örül, hogy olyan fiatalemberré váltam, akit büszkén nevezhet a fiának.”

Jude Law: „Őrülten szerelmes vagyok!”

Law és a jelenlegi felesége, a harmincnyolc éves Phillipa Coan viselkedéspszichológus tíz éve vannak együtt, öt éve házasok. Két csemetéjük közül az első 2020-ban, a második 2023-ban jött világra. A brit színész nemrég némi betekintést engedett a családi életébe - írja a hot! magazin.

„Phillipával szoros a kapcsolatunk, mert sokat beszélgetünk” – árulta el Law a brit GQ Men of the Yearnek adott interjújában. „Szerencsés vagyok, hogy olyasvalakivel élhetek, akibe ma is őrülten szerelmes vagyok, és akivel jobban érzem magam, mint bárki mással valaha. Amióta középkorú lettem, szeretek elgondolkodni az életemen. Rájöttem, hogy én kezdettől imádok apa lenni! Időnként meglep, hogy milyen stabil és csodálatos a mi kis családi életünk, de ebbe persze beletartozik az összes többi gyerekem is. Szeretném, ha egy napon ők lennének büszkék rám.”