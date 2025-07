Óriási változáson ment keresztül Angelina Jolie fia – igazi sportgép lett!

Ki emlékszik még arra a pillanatra, amikor Angelina Jolie és Brad Pitt a világ legismertebb álompárjaként kézen fogva vezették gyermekeiket a repülőtéren? A bájos, szőke kisfiú, Knox Jolie-Pitt akkor még csak pár éves volt, ma viszont már egy sportos, izmos tinédzser, aki egyre inkább kerüli a reflektorfényt, de a lesifotósokat így sem tudta lerázni.

Angelina Jolie és Brad Pitt fia már nem az, aki egykor volt Fotó: Northfoto / hot! magazin

A nemrégiben 17. születésnapját ünneplő Knox-ot a napokban kapták lencsevégre, amint épp edzésre sietett Los Angeles egyik népszerű Muay Thai központjába. A képeken sportos szerelésben látható: fekete pólót, fehér rövidnadrágot, bézs Crocs papucsot viselt, vállán piros sporttáskával. Az évek alatt teljesen megváltozott, gyermeki báját immár erős, izmos testalkat váltotta fel, amit a rendszeres küzdősport-edzéseknek köszönhet.

Knox nemcsak lelkes sportoló, hanem eredményes versenyző is: néhány nappal ezelőtt aranyérmet szerzett a Born to Win Combat Sport versenyen Los Angelesben. A bajnokságon büszkén szurkolt neki híres édesanyja, Angelina Jolie, és ikertestvére, Vivienne is, aki szintén nemrég töltötte be a 17-et.

Angelina Jolie és Brad Pitt gyermekei hosszú évek óta próbálnak távol maradni a reflektorfénytől, különösen a szülők válása óta. Ritkán jelennek meg nyilvánosan, nem adnak interjúkat, a médiában is kevés friss kép készül róluk. Most azonban a szemfüles fotósok mégis megörökítették a sportos fiút, aki látványos átalakulásán keresztül új oldalát mutatta meg a világnak.

A képek tanúsága szerint Knox nem csupán sportol, de kőkeményen dolgozik fizikai állóképességén is. Az izmos testalkat és a határozott kiállás már most arról árulkodik, hogy nem csupán híres szülei révén hallhatunk még róla, hanem saját sikerei miatt is – írja a life.hu

A Jolie-Pitt gyerekek közül talán éppen Knox lesz az, aki sportkarrierrel írja be magát a köztudatba. Egy biztos: a cuki kisfiúból érett, erős fiatalember lett, akit érdemes lesz figyelni a jövőben!