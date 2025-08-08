Gyászol az ország, elhunyt a Jászai Mari-díjas színészművész

Nemrég érkezett a szomorú hír, hogy elhunyt Varga Zoltán: a Jászai Mari-díjas színművész hosszú betegséget követően hétfőn, 2025. augusztus 4-én halt meg, halálhírét most hozta nyilvánosságra a Miskolci Nemzeti Színház - tudta meg a Bors.

Gyászol az ország, elhunyt a Jászai Mari-díjas Varga Zoltán / Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

Mély megrendüléssel értesültünk Varga Zoltán Jászai-díjas színművész, társulatunk egykori tagjának haláláról, aki hosszú betegség után a napokban hunyt el. A színművész 2014 és 2020 között volt a Miskolci Nemzeti Színház tagja, olyan emlékezetes előadásokban láthatták őt, mint a Kivilágos kivirradtig, A mi osztályunk, a Cyrano, a Don Juan, az Ördögök, és az Ádám almái. Sok erőt és kitartást kívánunk családjának és barátainak ebben az elmondhatatlanul nehéz időszakban. Nyugodj békében, Zoli!

- olvasható a színház Facebook-oldalán közzétett posztban.

Varga Zoltán 1960. október 21-én született Mohácson. Tanulmányait a Színház- és Filmművészeti Főiskolán végezte, majd a magyar színjátszás olyan meghatározó társulatainak volt tagja, mint a budapesti Katona József Színház, a Művész Színház, a Centrál Színház, a Budapesti Kamaraszínház, a tatabányai Jászai Mari Színház, vagy épp a Miskolci Nemzeti Színház. Munkásságát számos alkalommal elismerték, a Jászai Mari-díj mellett elnyerte a Színikritikusok díját és Az országos színházi találkozó legjobb férfi epizódszereplő díjat, mialatt rendezőként és képzőművészként is maradandót alkotott. Halála a pályatársakat és a közönséget is mélyen megrázta.