Elképesztően feszül a bikini a TV2 sztárján – Dögös fotó

Odáig vannak a rajongók az egykori feleség szexi fotójáért. Jól áll neki a bikini.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.23. 20:30
Dávid Petra TV2 bikinis sztár

Az utóbbi időben rendkívül aktív és népszerű a Házasság első látásra című reality korábbi évadának sztárja, Dávid Petra. Közösségi oldalain rendszerint posztol közkedvelt tartalmakat, az évek alatt pedig a komoly edzésnek és megfontolt táplálkozásnak, valamint mellplasztikával még látványosabb alakkal büszkélkedhet. A TV2 sztárja nem fél bikiniben megmutatni testét.

Bikini
Dávid Petra testén csak úgy feszül a bikini Fotó: Mediaworks-archív

Csak úgy feszül a bikini a sztáron

Kijelenthető: Dávid Petra hihetetlenül sokat változott az elmúlt években. Fejlődésére kifejezetten büszke, rengeteg munka is van benne, s bikiniben is bátran kamera elé állhat. Ahogy a legfrissebb példa mutatja: áll is!

Petra a közösségi oldalán megmutatta, nem csak a rohanásról és feladatokról szól az élete, néha neki is szüksége van az elmélyülésre és kikapcsolódásra.

Néha a legjobb edzés az, amikor megállsz. Amikor elengeded a zajt, a rohanást, az elvárásokat. Egy kis víz, egy kis csend, egy nagy levegő

– írta posztjában, a mellékelt fotón pedig egy fürdőkádban pózol bikiniben.

„A regeneráció nem luxus, hanem szükséglet. Testnek, léleknek egyaránt. Te mikor adtál magadnak utoljára egy ilyen pillanatot?” – teszi fel követőinek az inspiráló kérdést.

 

