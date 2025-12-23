Elképesztően feszül a bikini a TV2 sztárján – Dögös fotó
Odáig vannak a rajongók az egykori feleség szexi fotójáért. Jól áll neki a bikini.
Az utóbbi időben rendkívül aktív és népszerű a Házasság első látásra című reality korábbi évadának sztárja, Dávid Petra. Közösségi oldalain rendszerint posztol közkedvelt tartalmakat, az évek alatt pedig a komoly edzésnek és megfontolt táplálkozásnak, valamint mellplasztikával még látványosabb alakkal büszkélkedhet. A TV2 sztárja nem fél bikiniben megmutatni testét.
Csak úgy feszül a bikini a sztáron
Kijelenthető: Dávid Petra hihetetlenül sokat változott az elmúlt években. Fejlődésére kifejezetten büszke, rengeteg munka is van benne, s bikiniben is bátran kamera elé állhat. Ahogy a legfrissebb példa mutatja: áll is!
Petra a közösségi oldalán megmutatta, nem csak a rohanásról és feladatokról szól az élete, néha neki is szüksége van az elmélyülésre és kikapcsolódásra.
Néha a legjobb edzés az, amikor megállsz. Amikor elengeded a zajt, a rohanást, az elvárásokat. Egy kis víz, egy kis csend, egy nagy levegő
– írta posztjában, a mellékelt fotón pedig egy fürdőkádban pózol bikiniben.
„A regeneráció nem luxus, hanem szükséglet. Testnek, léleknek egyaránt. Te mikor adtál magadnak utoljára egy ilyen pillanatot?” – teszi fel követőinek az inspiráló kérdést.
