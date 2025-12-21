Nem fogod elhinni Dávid Petrára, melyik városban talált rá a boldogság
Félreismerhetetlen épület előtt pózolt. Dávid Petra elhagyta az országot.
Dávid Petra az utóbbi időben felkapott lett. A személyi edző celebritás a Házasság első látásra harmadik évadában szerepelt, ahol végig követhettük a kapcsolatának alakulását Andrissal. Nemrég, pontosabban november 24-én pedig betöltötte a 37. életévét. Sőt igen aktív a közösségi oldalán is, ahol rendre érzelmes és elgondolkoztató sorokkal örvendezteti meg a követőit.
Dávid Petra itt találta meg a boldogságot
Ezúttal Dávid Petra nem a szépségével bűvölte el követőit, és nem is mély gondolatokat osztott meg. Egyszerűen csak jól érzi magát, és erről adott hírt. A személyiedző megtalálta a lelki megnyugvását az olasz fővárosban. Róma teljesen elvarázsolta, azonnal megérezte a dolcevitа hangulatát.
„Róma…
Annyi élményt, szépséget és inspirációt adott ez a pár nap, hogy még most is mosolygok, ha rágondolok.
Séta a történelemben, napsütés, finom ételek, lassulás – pont erre volt szükségem.
Jó volt csak jelen lenni, feltöltődni, és egy kicsit elveszni ebben a városban.
Biztos, hogy visszatérek még”
- írta bejegyzésében Dávid Petra.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre