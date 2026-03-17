Orbán Viktor az országjárás egri állomásán: Nyugat-Európa Ukrajna miatt szenved, Magyarországot kívül kell tartani a háborúból
Hatalmas tömeg gyűlt össze Egerben. Kövesd velünk élőben az egri békemenet eseményeit!
"Egerben is nagyot szólt a békemenet. Hamarosan kezdődik a nagygyűlés. 18 órától kövessétek itt élőben!" - jelentette be Facebook-oldalán Orbán Viktor. Az országjárás második állomása Eger, ahol hatalmas tömeg vonult át az Eszterházy térről a Dobó térre, ahol most a miniszterelnök beszédét várják.
Hatalmas tömeg gyűlt össze az egri békemenetre
Az országjárás második állomása Dér Heni hangjával kezdődött meg, aki egy óriási tömeg előtt énekelt.
Vágner Ákos polgármester: Ma Eger és a magyar kormány egy irányba húz
Az énekesnő után Vágner Ákos polgármester szólalt fel, beszédében kiemelte "Ma Eger és a magyar kormány egy irányba húz, és ennek eredményei vannak." Hozzátette, hogy a város rengeteg fejlesztésen ment keresztül, és még sok van tervben.
Ehhez biztos háttér kell. Ehhez biztos választás kell, és ezt a biztos hátteret Egerben Pajtók Gábor, Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP biztosítja. Ez a partnerség adja az erőt, amivel Eger stabilan fejlődhet.
- emelte ki.
A polgármester után felszólalt Horváth László országgyűlési képviselő, a drogkereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. Beszédében kiemelte, hogy Eger a bátorság, az elkötelezettség, a szabadság, a hit és az áldozatvállalás nemzeti emlékhelye volt, és marad is. Hozzátette, hogy a magyarok számára a legnehezebb időben sem a túlélés, hanem a megmaradás volt a cél. Azonban ez a megmaradás, már a kimaradást jelenti.
Ki kell maradnunk egy pusztító, értelmetlen és céltalan háborúból, amihez semmi közünk nincsen.
- tette hozzá.
A kormánybiztos kiemelte, hogy egyes ellenzéki, külföldről támogatott csoportok, mindenáron hatalomra akarnak törni, ennek érdekében pedig feladnák a magyar szuverenitást, és az elmúlt 16 év eredményeit.
Szabó Zsolt: A Fidesz a biztos választás
Szabó Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője elmondta, hogy 1848 mintájára ma is ki kell állni a szabadságért és az egyetértésért.
A Fidesz a biztos választás. Orbán Viktor az egyetlen ember, aki az országot békében el tudja vezetni a következő években.
- tette hozzá.
"A Tisza útja a megtévesztés, hazugság, a nemzeti színekbe öltöztetett, de valójában globalista érdekek kiszolgálása" - jelentette ki Pajtók Gábor. A politikus hiteltelennek nevezte Magyar Pétert, és a Tisza Párt több vezető politikusát is.
A választás tétje, hogy melyik utat választjuk. A magyar emberek többsége számára ez nem lehet kérdés
- tette hozzá.
Orbán Viktor: Köszönöm Önöknek, hogy az elmúlt 4 évben kitartottak a nemzeti kormány mellett
"Azért jöttem, hogy lehessen egy kérésem: támogassák Pajtók Gábor parlamenti képviselővé választását" - mondta Orbán Viktor az országjárásának az második állomásán. A miniszterelnök kiemelte, hogy "Eger városa a győzelem szimbóluma és győzni fogunk az április 12-i választáson."
A kaposváriak azt üzenik, hogy ők nyerni fognak. És ha ők ott nyerni tudnak, akkor önöknek is kell.
- tette hozzá.
Orbán Viktor beszédében kiemelte, hogy Nyugat-Európa szenved a háború szorításában: egymillió munkahely szűnt meg, egész ipari szektorok számolnak fel.
Nálunk ez azért nem történt meg, mert az önök által megtermelt pénzt nem küldtük Ukrajnába.
Hozzátette, hogy ennek köszönhetően sikerült kiterjeszteni az anyák adómentességét, és bevezetni a 13, illetve 14. havi nyugdíjat.
