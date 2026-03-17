Dér Heni dalban állt ki a béke mellett: az országjárás második állomását nyitotta meg az énekesnő

Dér Heni ismét megmutatta, hogy a béke és a szeretet oldalán áll. Előbb a Fidesz kongresszusán énekelte el a magyar Himnuszt, majd március 15-én a Békemenet utáni ünnepi rendezvényen adta elő zenésztársaival a Nemzeti dalt. Azonban most az országjárás második állomására, Egerbe is elkísérte Orbán Viktort.

Az országjárás második állomását Dér Heni nyitotta meg. Fotó: MW

Dér Heni korábban erősen fogalmazott a szomszédos háborúról

Nagyon nehéz véleményt nyilvánítani egy szomszédos háborúról, mert nem vagyunk benne. Egyet viszont biztosan tudok, hogy senkinek nem jó, ha ember életeket ontanak ki. Gazdaságilag nagyon hátra tud vetni egy országot a háború. Kicsik vagyunk mi ahhoz, hogy belelássunk ezekbe, mert kívülről is mást lát az ember és belülről is mást tapasztal. Nagyon bízom benne, hogy messziről elkerül minket a háború. Egy porcikám sem kívánja, hogy visszakerüljek abba az évtizedbe, amikor ez a hangulat nagyon rányomta a bélyegét az országra

– fogalmazott az énekesnő.

Dér Heni még gyerekként találkozott a háború borzalmaival, mivel a dél-szláv konfliktus éppen abban az időben alakult ki, amikor Heni még kisgyerek volt. Az énekesnő elmondása szerint gyakran ébredt arra, hogy remegett a szobája a bombázások miatt. Az Ukrajnában élő civilek is sajnos gyakran szembesülhetnek ezzel a helyzettel, ami miatt kifejezetten fontos, hogy Magyarország kimaradjon a szomszédunkban zajló háborúból.

Dér Heni nem először lépett fel Orbán Viktor előtt

Január 10-én tartotta a nagyobbik magyar kormánypárt az évente esedékes kongresszusát a Hungexpón. Az énekesnő nagyszerű hangja könnyeket csalt a jelenlévők szemébe, amikor meghallották a Himnusz első sorait. Dér Heni megtiszteltetésnek érezte, hogy egy ilyen rendezvényen elénekelhette a magyar himnuszt.

Március 15-én óriási tömeg várta a Kossuth-téren az ünnepi rendezvényt. A mostani Békemenet volt az eddigi legnagyobb, aminek hangulatát sikerült még fokozni egy kivételes produkcióval. Hat elismert zenész, Dér Heni, Radics Gigi, Curtis, Takáts Tamás, Pápai Joci és Pataky Attila énekelte el a Nemzeti Dalt. A tömeg tátott szájjal figyelte az eladást, és voltak, akik együtt énekeltek a művészekkel.