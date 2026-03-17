„Nem tudok megszólalni, különben sírni kezdenék” – szórakozóhelyen kitört járvány okozta egy tini halálát

Összetört a szíve annak az elhunyt 18 éves gimis családjának, akik azok után vesztették el szerettüket, hogy egy rendkívül súlyos, agyhártyagyulladást okozó járvány tört ki Kentben. Juliette mellett egy másik tini is életét vesztette, többeket pedig jelenleg is orvosok kezelnek. A tini 13. évfolyamos tanuló volt, rendkívül sokan szerették őt. Igaz barátként emlékeztek meg róla, aki az iskolaközösség szeretett és megbecsült tagja volt.

Nincsenek szavaink a veszteségre

– közölte édesapja, míg nagymamája, Linda így nyilatkozott:

Egyszerűen nem tudok megszólalni, mert különben sírni kezdenék. Mindannyian antibiotikumot szedünk, mert Juliette oldalán voltunk a kórházban, amikor meghalt

– utalt arra, a tini egy fertőző betegségbe halt bele.

Iskolájának igazgatója, Amelia Mcllroy így emlékezett meg elhunyt diákjukról:

Juliette hét éven át volt iskolánk tanulója. Rendkívül kedves, figyelmes és intelligens volt, aki szerette az iskolánkat. Nagy lelkesedéssel és örömmel vett részt mindenben, amit az iskola kínált. Humora és pozitivitása pedig magával ragadó volt. Őszintén törődő és figyelmes hallgató volt, igazi barát, aki melegséggel, tisztelettel és őszinte érdeklődéssel hallgatta társait és a tanárokat. Röviden: egy csodálatos lány volt, gyönyörű mosolya, szeretetteljes természete és életvidámsága nagyon fog hiányozni. Mindannyian teljesen összetörtünk. Szeretetünk és gondolataink a családjával és barátaival vannak ebben a rendkívül szomorú időszakban.

A kenti járvány egy Club Chemistry nevű szórakozóhelyen tört ki, amit a hírek szerint nagyjából 2 ezren látogattak meg a fertőzés idején, a március 5–7-ei hétvégén – írja a Mirror.