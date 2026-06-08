Gájer Bálint: Kisfia is elfogadta az új párját

Gájer Bálint énekes életének legnemesebb és legfontosabb küldetése az apaság, amely teljesen átformálta a mindennapjait.

Gájer Bálint új párja, Reni oldalán (Fotó: Hot! magazin/archív)

Gájer Bálint kisfia az énekes legnagyobb boldogsága

„Kristóf születése előtt is azon dolgoztam, hogy valami maradandót alkossak, de már látom, hogy mindez eltörpül a szülővé válás mellett. Korábban minden önmagamról szólt, most viszont ő lett a létezésünk középpontja” – kezdte Bálint a Hot!-nak.

Ez az új fókusz nemcsak a fontossági sorrendet változtatta meg, hanem egy eddig ismeretlen, aggódó énjét is felszínre hozta.

„Komolyan veszem az apaszerepet! Aggódó típus vagyok, és ezt néha túlzásba viszem. Próbálok résen lenni, hogy megelőzzek bármilyen bajt. Ügyelek az étkezések és az alvás időpontjára, bár néha mi is megcsúszunk.”

Bálint számára kisfia az élet legnagyobb ajándéka (Fotó: Hot! magazin/Szabolcs László)

A mindennapok során az énekes egyre inkább látja saját magát a kisfiában.

„Hasonlít rám, hiszen ő is mindig kimutatja az érzéseit, és megvan benne az a közvetlenség, amellyel nagyon kedvesen fordul mindenki felé” – mesélte.

Kristóf még csak középsős az óvodában, ám a muzikalitása és a dallamok iránti érdeklődése már most megmutatkozik.

„Abszolút fogékony a zenére, emellett nagyon figyeli a dalszövegeket is. Ha énekelek neki, odafigyel a szavakra, mert szeretné érteni a szöveget, így olyankor mindent el kell magyaráznom” – árulta el Bálint.

Az énekesben az apai felelősség mellett az is megfogalmazódott, hogy milyen szellemi útravalót szán a gyermekének.

Fontos, hogy olyan értékeket adjak át neki, mint a megbízhatóság és a kimondott szó súlya. Szeretném, ha találna egy célt, amiben igazán hisz és amit szívvel-lélekkel csinál. Szülőként az a feladatom, hogy megmutassam neki a világ lehetőségeit, ő pedig szabadon kiválaszthatja a legszimpatikusabbat.

Kisfia érdekei mindennél előbbre valók (Fotó: Hot! magazin/archív)

A szülők váltott gondoskodásban nevelik a kisfiukat: Kristóf a hét első felében Bálinttal van, a másodikban pedig az édesanyjával.

„Az anyukájával szerencsére sikerült jó kapcsolatot kialakítanunk. Nem érezzük, hogy a kisfiunk lelkileg sérült volna, hiszen mindkét oldalon folyamatos szeretet veszi körül” – fogalmazott az édesapa.