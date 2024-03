Gájer Bálint elárulta, mi kell a szerencséhez

A TV2 népszerű vetélkedőjének hétfői adásában Gájer Bálint pörgette a kereket, aki a végjátékig jutott. Kasza Tibi műsora rendkívül izgalmas és szórakoztató, hiszen több millió forint forog kockán, a tét ez alkalommal is óriási volt.

Gájer Bálint nem hagyatkozik kizárólag a szerencséjére (Fotó: Máté Krisztián)

A népszerű énekes sűrű évet tudhat maga mögött, hiszen a tavalyi évben 170 fellépése volt, nemrég pedig családja nélkül, egyedül utazott Thaiföldre. Bálint elárulta, hogy a pihenés jól sikerült, az év eleje amúgy is mindig furcsán alakul, de most végre volt lehetősége egyedül is utazni, amire korábban soha nem volt példa. Ez idő alatt felesége, Brigi itthon maradt közös gyermekükkel.

Gájer Bálint számára ez az igazi feltöltődés

Thaiföldi sziesztája előtt nem sokkal egyébként felesége is el tudott menni néhány napra wellnessezni. Mint elmondta, mostanában az altatás a legnagyobb nehézség a kisfiával, emiatt mindketten fáradtak, de most már nagy is annyira, hogy egyedül is elviszik a napot, ha valamelyikük nincs jelen.

„Ázsiában már négyszer is jártam barátokkal, ilyenkor az az igazi kikapcsolódás, hogy elmehetek szervezett programokra”

Gájer Bálint többször is járt már Ázsiában (Fotó: Markovics Gábor)

Gájer Bálint nem tartja különösebben szerencsésnek magát, például tombolán sem nyert soha, viszont határozottan úgy gondolja, hogy a szerencse nem jön magától.

Ha valaki ül a négy fal között és várja a szerencséjét, az nem fog bekopogtatni. Én magam soha nem hagyatkoztam a szerencsémre, próbáltam mindig munkával és szorgalommal előrébb jutni. Nyilván jól jön néha valamennyi mázli, de a kitűzött célokért tenni is kell

Bálint egyébként jól érezte magát a műsorban és nagyon örül neki, hogy idáig eljutott. A különdíjjal nyert játékutalványt kisfiára költik.