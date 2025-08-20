RETRO RÁDIÓ

Tom Cruise így törte el kis híján a hátát – Videó

Tom Cruise nem véletlenül vált híressé elképesztő mutatványairól.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.20. 21:30
Tom Cruise Mission Impossible forgatás

Tom Cruise a Mission: Impossible – A végső leszámolás forgatásán olyan jelenetet vállalt be, amely majdnem túl nagy árat követelt. A film digitális kiadásához készült extrákban a színész elárulta, hogy a kétfedelű repülőgépen vívott harc közben „majdnem eltörte a hátát”.

Tom Cruise nem véletlenül vált híressé elképesztő mutatványairól.
Tom Cruise nem véletlenül vált híressé elképesztő mutatványairól – Fotó: Getty Images / Hot! magazin

A Christopher McQuarrie által rendezett és társíróként jegyzett nyolcadik rész – amely valószínűleg az utolsó is a sorozatban – ismét Ethan Hunt és az IMF csapat küzdelmét mutatja be. Ezúttal egy elszabadult mesterséges intelligencia, az Entity fenyegeti az emberiséget. A történethez illően a film tele van veszélyes jelenetekkel, amelyek közül több Cruise fizikai határait is próbára tette – írja az IMDb.

Az egyik legemlékezetesebb akció során Ethan egy elsüllyedt tengeralattjáróba merül, ahol a színésznek hosszú percekig kellett visszatartania a lélegzetét. Ennek ellenére a legveszélyesebb momentum mégis az a biplános harcjelenet volt, amelyben Ethan a gonosztevő Gabriel gépére ugrik át. Cruise szerint ez volt pályafutása egyik legnehezebb mutatványa.

A színész mindig hangsúlyozta, hogy számára a hitelesség a legfontosabb, és ezért vállalja saját kaszkadőrjeleneteit. Ezúttal azonban elismerte: „Ez a jelenet majdnem eltörte a hátamat.” A kijelentés jól mutatja, mennyire a végsőkig feszíti a határait annak érdekében, hogy a közönség számára felejthetetlen élményt nyújtson.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu