Tom Cruise így törte el kis híján a hátát – Videó

Tom Cruise a Mission: Impossible – A végső leszámolás forgatásán olyan jelenetet vállalt be, amely majdnem túl nagy árat követelt. A film digitális kiadásához készült extrákban a színész elárulta, hogy a kétfedelű repülőgépen vívott harc közben „majdnem eltörte a hátát”.

Tom Cruise nem véletlenül vált híressé elképesztő mutatványairól – Fotó: Getty Images / Hot! magazin

A Christopher McQuarrie által rendezett és társíróként jegyzett nyolcadik rész – amely valószínűleg az utolsó is a sorozatban – ismét Ethan Hunt és az IMF csapat küzdelmét mutatja be. Ezúttal egy elszabadult mesterséges intelligencia, az Entity fenyegeti az emberiséget. A történethez illően a film tele van veszélyes jelenetekkel, amelyek közül több Cruise fizikai határait is próbára tette – írja az IMDb.

Az egyik legemlékezetesebb akció során Ethan egy elsüllyedt tengeralattjáróba merül, ahol a színésznek hosszú percekig kellett visszatartania a lélegzetét. Ennek ellenére a legveszélyesebb momentum mégis az a biplános harcjelenet volt, amelyben Ethan a gonosztevő Gabriel gépére ugrik át. Cruise szerint ez volt pályafutása egyik legnehezebb mutatványa.

A színész mindig hangsúlyozta, hogy számára a hitelesség a legfontosabb, és ezért vállalja saját kaszkadőrjeleneteit. Ezúttal azonban elismerte: „Ez a jelenet majdnem eltörte a hátamat.” A kijelentés jól mutatja, mennyire a végsőkig feszíti a határait annak érdekében, hogy a közönség számára felejthetetlen élményt nyújtson.