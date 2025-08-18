Felfoghatatlan veszteség, elhunyt a Superman-filmek sztárja

Elhunyt vasárnap 87 évesen Terence Stamp brit színész, aki filmjeiben gyakran játszott gonosz főhősöket, köztük talán a legemlékezetesebb Zod tábornok karaktere volt az első Superman-filmekben - írja az MTI.

Elhunyt a Superman-filmek sztárja / Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

87 éves korában elhunyt a Superman sztárja

Az Oscar-díjra jelölt, Golden Globe-díjas színész halálhírét családja osztotta meg.

Mind színészként, mind íróként rendkívüli életművet hagyott maga után, amely még évekig meg fogja érinteni és inspirálni fogja az embereket

- emlékezett Stampre a családja.

I'm saddened to hear the passing of actor Terence Stamp at the age of 87.



Superman 1 & 2 are some of my favourite superhero films, and what a fantastic part he played as the villain General Zod.



R.I.P. Terence Stamp🙏🏻#RIP #TerenceStamp #actor #Superman2 pic.twitter.com/8028b6Ta2M — Nick (@KevinChan478) August 17, 2025

Terence Stamp karrierjét a színpadon kezdte az 1960-as években, a filmvásznon 1962-ben jelent meg a Billy Budd című filmben, amelyért Oscar-díjra is jelölték. Olaszországban is dolgozott, például Pier Paolo Pasolini és Federico Fellini irányítása alatt. Olyan alkotásokban tűnt fel, mint a Teoréma (1968), a Superman (1978), a Superman II. (1980), a Priscilla, a sivatag királynőjének kalandjai (1994), a Star Wars I. rész - Baljós árnyak (1999), a Wanted (2008), a Valkűr (2008) vagy a Sorsügynökség (2011).

Terence Stamp számos önéletrajzi könyvet írt, és egy regénye, valamint Elizabeth Buxtonnal közösen szakácskönyve is megjelent.