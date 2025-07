74 éves lenne Hollywood legszomorúbb bohóca: Ezek voltak Robin Williams legikonikusabb szerepei – Galéria

1951. július 21-én született Robin Williams, azaz ma már a 74. születésnapját ünnepelné Hollywood nagy nevettetője. Az Oscar-díjas színésznek megvolt az a különleges képessége, hogy korosztálytól és nemtől függetlenül bárkit megtudott szólítani szerepeivel, és ami még fontosabb, mindig képes volt mosolyt csalni az arcunkra. Az alábbi, hozzá köthető, híres idézet kiválóan jellemzi az Aladdin, a Mrs. Doubtfire és a Jó reggelt, Vietnám! sztárjának karrierjét: „Azt hiszem, a legszomorúbb emberek mindig a legjobban igyekeznek másokat boldoggá tenni, mert tudják, milyen érzés teljesen értéktelennek érezni magukat, és nem akarják, hogy más is így érezzen.” A szomorú bohóc szerepkör mintapéldája volt, hiszen annak ellenére, hogy a világot egy szebb hellyé akarta tenni, a saját maga démonaival egy idő után már nem tudta felvenni a harcot. 2014-ben bekövetkezett halálával óriási űrt hagyott maga után, de örökségét rajongói azóta is ápolják, filmjei töretlenül népszerűek, így születésnapja alkalmából mi is csokorba szedtük legemlékezetesebb alakításait, valamint összegyűjtöttünk életéről pár érdekességet, amit még talán a legnagyobb fanatikusai sem tudtak róla.

Robin Williams halála sokakat megrázott bő tíz évvel ezelőtt (Fotó: Lynn Goldsmith)

5 dolog, amit biztosan nem tudtál Robin Williamsről:

1. Nagyon túlsúlyos volt, emiatt nehezen nyitott mások felé, és nem is igazán voltak barátai. A magánya következtében alakult ki benne a késztetés, hogy folyton mások bőrébe bújjon, és gyakorta szórakoztatta magát azzal, hogy különféle hangokat utánzott. Később ezzel vált nagyon népszerűvé humoristaként.

2. A szereplés tagadhatatlanul a vérében volt. A színészet és a komikusság mellett Robin Williams ugyanis pantomimesként is dolgozott, még a 70-es évek New Yorkjában.

3. A karrierjét egy templom pincéjében kezdte. Pályakezdő színészként nem igazán talált magának munkát, de egy nap látott egy hirdetést, amiben komikusokat kerestek, és úgy gondolta, ad neki egy esélyt. Legnagyobb megdöbbenésére a standup-estet egy evangélikus templom pincéjében rendezték meg, itt esett meg Williams első fellépése.