„Ezért a nőért vannak ennyien oda?!” – Keményen beszóltak Tóth Andinak

Tóth Andi mostanában nem túlzottan aktív, hiszen nem sűrűn szerepel és még a közösségi oldalán is alig oszt meg posztokat. A rajongói persze kitartanak mellette, mivel nagyon szeretik őt, és a visszajelzések alapján hálásak, amikor kirak magáról pár új képet – de úgy tűnik, hogy a legújabb fotói nem arattak osztatlan sikert, ugyanis keményen beszóltak neki.

Tóth Andi Fotó: Ripost

Tóth Andi nemrég megosztott magáról pár friss fotót, amiken megcsodálhatjuk a természetes szépségét, miközben a kocsiban ül. Rengetegen kommentelték, hogy milyen gyönyörű, de akadt olyan hozzászóló is, aki nem éppen így gondolta, a nemtetszésének pedig elég rosszindulatú módon adott hangot.

Ezért a nőért vannak ennyien oda?! Úgy el mennék mellette az utcán, mint bárki más mellett...

– írta a kommentelő.

A rajongók természetesen rögtön megvédték Tóth Andit, és mondhatni darabokra szedték a beszóló férfit, aki ezek után már nem ment bele jobban a témába – minden bizonnyal jobban is tette.

Itt lehet megtekinteni Tóth Andi friss képeit: