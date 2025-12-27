2026 a változások éve lesz Vilmos herceg és Katalin hercegné számára
Új év, új kihívások. Igaz ez a walesi királyi családra is. Új irányba indulna el Vilmos és Katalin hercegné.
Vilmos és Katalin hercegné átalakulásokkal teli év elé néznek: 2026 sorsfordító pillanatot jelent a királyi pár életében – közölte a Mirror. Ahogy beköszönt 2026 nagy változások várnak a walesi hercegre és hercegnére.
Új irányba indul el Vilmos herceg és Katalin hercegné
Mennyi változást hozhat az újév - elég csak Vilmosra és Katalinra nézni.
- Alig 12 hónappal ezelőtt a walesi herceg és hercegné egy brutális időszakot éltek meg.
- Meg kellett küzdeniük Katalin rákdiagnózisával,
- az azt követő kemoterápiás kezelésével,
- valamint a beteg király támogatásával is.
2026 azonban egészen másképp indul a walesi család számára – mind a munkában, mind az otthoni életben.
Katalin szerencsére már remisszióban van, nemrég költöztek be új otthonukba, a Forest Lodge-ba és közeledik a mérföldkőnek számító 15. házassági évfordulójuk is.
És bár továbbra is kiállnak majd számukra fontos ügyek mellett, a pár egy merész új irányt is sejtetett. A királyi család egyik legnagyobb kihívása, miként lehet a monarchiát relevánssá tenni a 21. században.
(...) Ez pedig olyasmi, amit Vilmos az egyik legfontosabb feladatának tekint. Vilmos és Katalin természetesen számítanak a király jóváhagyására. Ugyanakkor nagyon is önálló személyiségek, és végső soron kitartanak a saját maguk által hozott döntések mellett
– nyilatkozta a Mirrornak A BBC egykori királyi tudósítója, Jennie Bond.
A jövőre vonatkozó új irányuk egyik része úgy tűnik a közösségi média merész, újfajta használata: minden eddiginél több személyes frissítést, képet és videót osztanak meg.
Jennie hozzátette:
Úgy gondolom, folytatni fogják a közösségimédia-stratégiájukat, mert tudják, hogy ma sok más kommunikációs formánál nagyobb elérést biztosít, különösen a fiatalok körében
Az elmúlt években a pár szoros, zárt családi egységet alakított ki gyermekeikkel, akik mindannyian ugyanabba az iskolába, a windsori otthonuk közelében található Lambrookba járnak.
Úgy tűnik, a király teljes mértékben támogatja az álláspontjukat a munka és a magánélet egyensúlyáról ebben a szakaszban, gyermekeik életében. Ugyanakkor úgy gondolom, ha minden jól alakul, továbbra is egyre gyakrabban láthatjuk majd Katalint nyilvános szerepvállalásokban, ahogy felépül a rákbetegségéből
– tette hozzá Jennie.
Biztos vagyok benne, hogy mindketten abban reménykednek, hogy András továbbra is háttérben marad, és nem kerülnek felszínre újabb botrányok. Ha ez így lesz, és mind a király, mind Katalin egészsége megmarad, akkor bőven lesz okuk az ünneplésre áprilisi, 15. házassági évfordulójukon
Mi sem bizonyítja jobban az állításokat, mint a nemrég közzétett megható pillanat, amin Katalin hercegné és Sarolta hercegnő egy meglepetésduettet adott elő az ünnepi istentiszteleten a Westminster-apátságban.
