2026 a változások éve lesz Vilmos herceg és Katalin hercegné számára

Vilmos és Katalin hercegné átalakulásokkal teli év elé néznek: 2026 sorsfordító pillanatot jelent a királyi pár életében – közölte a Mirror. Ahogy beköszönt 2026 nagy változások várnak a walesi hercegre és hercegnére.

Ezek várnak 2026-ban Vilmosra és Katalin hercegnére Fotó: i-Images / Pool / Northfoto

Új irányba indul el Vilmos herceg és Katalin hercegné

Mennyi változást hozhat az újév - elég csak Vilmosra és Katalinra nézni.

Alig 12 hónappal ezelőtt a walesi herceg és hercegné egy brutális időszakot éltek meg.

Meg kellett küzdeniük Katalin rákdiagnózisával ,

, az azt követő kemoterápiás kezelésével,

valamint a beteg király támogatásával is.

2026 azonban egészen másképp indul a walesi család számára – mind a munkában, mind az otthoni életben.

Katalin szerencsére már remisszióban van, nemrég költöztek be új otthonukba, a Forest Lodge-ba és közeledik a mérföldkőnek számító 15. házassági évfordulójuk is.

És bár továbbra is kiállnak majd számukra fontos ügyek mellett, a pár egy merész új irányt is sejtetett. A királyi család egyik legnagyobb kihívása, miként lehet a monarchiát relevánssá tenni a 21. században.

(...) Ez pedig olyasmi, amit Vilmos az egyik legfontosabb feladatának tekint. Vilmos és Katalin természetesen számítanak a király jóváhagyására. Ugyanakkor nagyon is önálló személyiségek, és végső soron kitartanak a saját maguk által hozott döntések mellett

– nyilatkozta a Mirrornak A BBC egykori királyi tudósítója, Jennie Bond.

A jövőre vonatkozó új irányuk egyik része úgy tűnik a közösségi média merész, újfajta használata: minden eddiginél több személyes frissítést, képet és videót osztanak meg.

Jennie hozzátette:

Úgy gondolom, folytatni fogják a közösségimédia-stratégiájukat, mert tudják, hogy ma sok más kommunikációs formánál nagyobb elérést biztosít, különösen a fiatalok körében

Az elmúlt években a pár szoros, zárt családi egységet alakított ki gyermekeikkel, akik mindannyian ugyanabba az iskolába, a windsori otthonuk közelében található Lambrookba járnak.

Úgy tűnik, a király teljes mértékben támogatja az álláspontjukat a munka és a magánélet egyensúlyáról ebben a szakaszban, gyermekeik életében. Ugyanakkor úgy gondolom, ha minden jól alakul, továbbra is egyre gyakrabban láthatjuk majd Katalint nyilvános szerepvállalásokban, ahogy felépül a rákbetegségéből

– tette hozzá Jennie.