Ezt látnod kell: Katalin hercegné és Sarolta hercegnő közös éneklése mindenkit elvarázsol - Videó

Katalin hercegné projektjét, az Együtt karácsonykor koncert idén december 5-én került megrendezésre. Az eseményt szenteste közvetítették az Egyesült Királyságban, ahol a nézők nemcsak mesteri zenei produkciókat, hanem egy bensőséges anya-lánya előadást is láthattak.

Közösen énekelt Katalin hercegné és Sarolta hercegnő Fotó: AFP

Katalin hercegné és Sarolta hercegnő megható pillanata

Az idei karácsonyi istentisztelet egyik legemlékezetesebb pillanata az volt, amikor Katalin hercegné és Sarolta hercegnő együtt ült a zongorához. Erland Cooper Holm Sound című művét adták elő, amelyet a koncert televíziós közvetítésén mindenki láthatott. A duettet megelőzően a walesi herceg és hercegné már utaltak rá a közösségi média-oldalaikon, hogy az idei eseményre egy igazán különleges meglepetést tartogatnak.

Katalin hercegné az Instagram-oldalán közzétett videójában megosztotta gondolatai az ünnep valódi jelentéséről:

A karácsony lényegében a szeretet teljes kibontakozásáról szól a legegyszerűbb, legemberibb módon. Nem szentimentális vagy nagyszabású gesztusokban, hanem gyengédségben, egy pillanatnyi csendben, egy vigasztaló szóban, egy baráti beszélgetésben vagy segítő kézben. Jelenlétben. Ezek apróságnak tűnhetnek, de hozzájárulnak az élet gyönyörű szövedékéhez, amelyhez mindannyian tartozunk.

Katalin hercegné karácsonyi koncertje hatalmas sikert aratott, azonban sokak figyelmét az kötötte le, hogy a súlyosan beteg Károly király, akinek csütörtök délután közvetítik a karácsonyi beszédét, és Kamilla királyné nem jelentek meg az eseményen - számolt be róla a Life.hu.