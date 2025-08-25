Új frizurával jelent meg Katalin, a szakértők szerint sokkal többről van szó szimpla stílusváltásnál

Bárcsak igaza lenne a szakértőnek Katalin változása kapcsán!
Katalin hercegnő visszatért királyi feladataihoz, méghozzá nem is akárhogyan. Teljesen megújulva: szőke hajjal jelent meg a nyilvánosság előtt.
A walesi hercegnő új, szőke fürtjei talán azt tükrözik, hogy a hajhullás után fel akarta hívni magára a figyelmet, de egy szakértő szerint ez a változás arra utalhat, hogy Vilmos herceg felesége maga mögött hagyta a rákkezelést.
Kate Middleton eddigi legvilágosabb hajszínét mutatta be, amikor részt vett egy vasárnapi istentiszteleten a skóciai Balmoralban található Crathie Kirkben. A 43 éves hercegnőt a Range Rover anyósülésén fotózták le, míg férje, Vilmos herceg gyermekeikkel, a 12 éves György herceggel, a 10 éves Sarolta hercegnővel és a 7 éves Lajos herceggel a hátsó ülésen utazott. Családjához Skócia más magas rangú királyi családtagjai is csatlakoztak a Balmoral-kastély közelében tartott éves szertartáson, köztük III. Károly király és Kamilla királynő is.
Carolyn Mair brit pszichológus a Fox News Digitalnak elmondta, hogy Kate talán fényesebbnek és energikusabbnak szeretné érezni magát, és hozzátette, hogy a haj a személyiségünk része.
A haj a koronánk, az egészség és a nőiesség szimbóluma. Kate talán újrakezdhetne azzal, hogy könnyedebb életszemléletet választ.
2024 márciusában a hercegnő egy videónyilatkozatban árulta el, hogy rákot diagnosztizáltak nála, és kemoterápiás kezelésen esik át. Szeptemberben Kate bejelentette, hogy rákmentes, és a kilenc hónapos megpróbáltatások kapcsán elmondta, ez az időszak hihetetlenül nehéz volt a családja számára, miközben megújult reménnyel és az élet megbecsülésével töltötte el.
Nem tudom, hogy Katalin hercegnő elvesztette-e a haját a kezelés alatt, de ha igen, akkor talán szőkére szeretné festeni, hogy felhívja rá a figyelmet. Lehet, hogy visszaszerzi az önrendelkezését és a láthatóságát, és maga mögött hagyja a betegségét
– fogalmazott Carolyn Mair brit pszichológus.
Katalin stílusválasztása gyakran meghatározta a trendeket az Egyesült Királyságban, s azon túl is, ugyanakkor manapság kevés részletet követnek olyan szorosan nyomon, mint Katalin hajának változó színét. A leendő királynő új, napcsókolta szőke fürtjei drámai fejlődést mutatnak ahhoz a barna hajhoz képest, amely felkeltette a nyilvánosság figyelmét, amikor közel két évtizeddel ezelőtt királyi életét megkezdte, és feleségül ment Vilmos herceghez.
2024-ben Katalin melegebb, mézszőke árnyalatokkal jelent meg, és idén áprilisban, Vilmossal kötött 14. házassági évfordulójuk idején, egy világosabb szőke árnyalatot is bemutatott egy királyi út során a skóciai Mull-szigeten. Júliusban, Wimbledonban aranyló fürtjei még ragyogóbbnak tűntek.
