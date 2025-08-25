Új frizurával jelent meg Katalin, a szakértők szerint sokkal többről van szó szimpla stílusváltásnál

Katalin hercegnő visszatért királyi feladataihoz, méghozzá nem is akárhogyan. Teljesen megújulva: szőke hajjal jelent meg a nyilvánosság előtt.

Ez a haj már a múlt: új frizurával jelent meg Katalin hercegnő Fotó: Parsons Media/eyevine

A walesi hercegnő új, szőke fürtjei talán azt tükrözik, hogy a hajhullás után fel akarta hívni magára a figyelmet, de egy szakértő szerint ez a változás arra utalhat, hogy Vilmos herceg felesége maga mögött hagyta a rákkezelést.

Kate Middleton eddigi legvilágosabb hajszínét mutatta be, amikor részt vett egy vasárnapi istentiszteleten a skóciai Balmoralban található Crathie Kirkben. A 43 éves hercegnőt a Range Rover anyósülésén fotózták le, míg férje, Vilmos herceg gyermekeikkel, a 12 éves György herceggel, a 10 éves Sarolta hercegnővel és a 7 éves Lajos herceggel a hátsó ülésen utazott. Családjához Skócia más magas rangú királyi családtagjai is csatlakoztak a Balmoral-kastély közelében tartott éves szertartáson, köztük III. Károly király és Kamilla királynő is.

Carolyn Mair brit pszichológus a Fox News Digitalnak elmondta, hogy Kate talán fényesebbnek és energikusabbnak szeretné érezni magát, és hozzátette, hogy a haj a személyiségünk része.

A haj a koronánk, az egészség és a nőiesség szimbóluma. Kate talán újrakezdhetne azzal, hogy könnyedebb életszemléletet választ.

2024 márciusában a hercegnő egy videónyilatkozatban árulta el, hogy rákot diagnosztizáltak nála, és kemoterápiás kezelésen esik át. Szeptemberben Kate bejelentette, hogy rákmentes, és a kilenc hónapos megpróbáltatások kapcsán elmondta, ez az időszak hihetetlenül nehéz volt a családja számára, miközben megújult reménnyel és az élet megbecsülésével töltötte el.

Nem tudom, hogy Katalin hercegnő elvesztette-e a haját a kezelés alatt, de ha igen, akkor talán szőkére szeretné festeni, hogy felhívja rá a figyelmet. Lehet, hogy visszaszerzi az önrendelkezését és a láthatóságát, és maga mögött hagyja a betegségét

– fogalmazott Carolyn Mair brit pszichológus.

Katalin stílusválasztása gyakran meghatározta a trendeket az Egyesült Királyságban, s azon túl is, ugyanakkor manapság kevés részletet követnek olyan szorosan nyomon, mint Katalin hajának változó színét. A leendő királynő új, napcsókolta szőke fürtjei drámai fejlődést mutatnak ahhoz a barna hajhoz képest, amely felkeltette a nyilvánosság figyelmét, amikor közel két évtizeddel ezelőtt királyi életét megkezdte, és feleségül ment Vilmos herceghez.