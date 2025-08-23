RETRO RÁDIÓ

„Katalin hercegné és Vilmos herceg az új szomszédaim - egy dolog azonban aggaszt a költözéssel kapcsolatban”

Katalin hercegnő és Vilmos herceg az év végéig új otthonba költözik, és a pár leendő környékének lakói elmondták, mit gondolnak a királyi szomszédok lehetőségéről.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.23. 10:00
katalin hercegnő királyi család költözés Vilmos herceg szomszéd

Miután három évet viszonylag szerény, a királyi mércével mérve, lakásban töltöttek, Vilmos herceg és Katalin hercegné most továbblépnek. 

Vilmos herceg és Katalin hercegnő költöznek
Vilmos herceg és Katalin hercegné költöznek Fotó: Jonathan Brady

Vilmos herceg és Katalin hercegné Forest Lodge nevű luxusvillába költözik

A leendő király és királynő három gyermekükkel, György herceggel, Sarolta hercegnővel és Lajos herceggel, a Forest Lodge nevű, 16 millió font (körülbelül 7,33 milliárd forint) értékű luxusvillába költözik a Windsor Nagyparkban.

Jelenlegi, négy hálószobás otthonuk, az Adelaide Cottage, a walesi család legnehezebb időszakainak is színtere volt, többek között Erzsébet királynő halálakor, valamint Katalin rákdiagnózisának és kezelésének idején. A család állítólag abban reménykedik, hogy a nyolc hálószobás Forest Lodge lesz az örök otthonuk, ahol boldogabb emlékeket teremthetnek.

A környék lakói elmondták, hogyan érzik magukat az új szomszédok miatt, és egy különösen nagy aggodalmukról is beszéltek a költözéssel kapcsolatban - írja a Mirror.

Örülök nekik. De remélem, a közönség hagyja őket nyugodtan élni családként. Ez kevésbé privát hely, mint az előző otthonuk, amennyit tudok a környékről. Nem szeretném, ha az emberek folyton elmennek majd a házuk előtt, és azt mondják: »Ó, itt laknak.« Hiszen kisgyerekeik vannak. Megérdemlik a magánéletet

- mondta a 87 éves, Jean Reeve.

Jean, aki több mint negyven éve él a környéken, szívből dicsérte a párt, akiket legkedvesebb királyi párnak tart:

„Szerintem jót tesznek majd az országnak. Tizenéves voltam, amikor a királynőt megkoronázták, és sokat tett az országért. Vilmos és Katalin kedvesek, fiatalok, család centrikusak. Mindig a gyerekeikkel vannak. Ez egy új stílusú monarchia. Szeretnének úgy élni, mint normális emberek.”

Nem a 87 éves nő az egyetlen, aki teljes szívvel támogatja a párt.

Örülök, hogy ideköltöznek. Jó lesz, hogy ilyen kedves szomszédok lesznek. Remélem, ugyanígy gondolják majd rólam is! Meghívom őket egy teára, ha szeretnék

- mondta az 57 éves, Steven Scorie.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu