„Katalin hercegné és Vilmos herceg az új szomszédaim - egy dolog azonban aggaszt a költözéssel kapcsolatban”

Katalin hercegnő és Vilmos herceg az év végéig új otthonba költözik, és a pár leendő környékének lakói elmondták, mit gondolnak a királyi szomszédok lehetőségéről.
Miután három évet viszonylag szerény, a királyi mércével mérve, lakásban töltöttek, Vilmos herceg és Katalin hercegné most továbblépnek.
A leendő király és királynő három gyermekükkel, György herceggel, Sarolta hercegnővel és Lajos herceggel, a Forest Lodge nevű, 16 millió font (körülbelül 7,33 milliárd forint) értékű luxusvillába költözik a Windsor Nagyparkban.
Jelenlegi, négy hálószobás otthonuk, az Adelaide Cottage, a walesi család legnehezebb időszakainak is színtere volt, többek között Erzsébet királynő halálakor, valamint Katalin rákdiagnózisának és kezelésének idején. A család állítólag abban reménykedik, hogy a nyolc hálószobás Forest Lodge lesz az örök otthonuk, ahol boldogabb emlékeket teremthetnek.
A környék lakói elmondták, hogyan érzik magukat az új szomszédok miatt, és egy különösen nagy aggodalmukról is beszéltek a költözéssel kapcsolatban - írja a Mirror.
Örülök nekik. De remélem, a közönség hagyja őket nyugodtan élni családként. Ez kevésbé privát hely, mint az előző otthonuk, amennyit tudok a környékről. Nem szeretném, ha az emberek folyton elmennek majd a házuk előtt, és azt mondják: »Ó, itt laknak.« Hiszen kisgyerekeik vannak. Megérdemlik a magánéletet
- mondta a 87 éves, Jean Reeve.
Jean, aki több mint negyven éve él a környéken, szívből dicsérte a párt, akiket legkedvesebb királyi párnak tart:
„Szerintem jót tesznek majd az országnak. Tizenéves voltam, amikor a királynőt megkoronázták, és sokat tett az országért. Vilmos és Katalin kedvesek, fiatalok, család centrikusak. Mindig a gyerekeikkel vannak. Ez egy új stílusú monarchia. Szeretnének úgy élni, mint normális emberek.”
Nem a 87 éves nő az egyetlen, aki teljes szívvel támogatja a párt.
Örülök, hogy ideköltöznek. Jó lesz, hogy ilyen kedves szomszédok lesznek. Remélem, ugyanígy gondolják majd rólam is! Meghívom őket egy teára, ha szeretnék
- mondta az 57 éves, Steven Scorie.
