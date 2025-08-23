„Katalin hercegné és Vilmos herceg az új szomszédaim - egy dolog azonban aggaszt a költözéssel kapcsolatban”

Miután három évet viszonylag szerény, a királyi mércével mérve, lakásban töltöttek, Vilmos herceg és Katalin hercegné most továbblépnek.

Vilmos herceg és Katalin hercegné költöznek Fotó: Jonathan Brady

Vilmos herceg és Katalin hercegné Forest Lodge nevű luxusvillába költözik

A leendő király és királynő három gyermekükkel, György herceggel, Sarolta hercegnővel és Lajos herceggel, a Forest Lodge nevű, 16 millió font (körülbelül 7,33 milliárd forint) értékű luxusvillába költözik a Windsor Nagyparkban.

Jelenlegi, négy hálószobás otthonuk, az Adelaide Cottage, a walesi család legnehezebb időszakainak is színtere volt, többek között Erzsébet királynő halálakor, valamint Katalin rákdiagnózisának és kezelésének idején. A család állítólag abban reménykedik, hogy a nyolc hálószobás Forest Lodge lesz az örök otthonuk, ahol boldogabb emlékeket teremthetnek.

A környék lakói elmondták, hogyan érzik magukat az új szomszédok miatt, és egy különösen nagy aggodalmukról is beszéltek a költözéssel kapcsolatban - írja a Mirror.

Örülök nekik. De remélem, a közönség hagyja őket nyugodtan élni családként. Ez kevésbé privát hely, mint az előző otthonuk, amennyit tudok a környékről. Nem szeretném, ha az emberek folyton elmennek majd a házuk előtt, és azt mondják: »Ó, itt laknak.« Hiszen kisgyerekeik vannak. Megérdemlik a magánéletet

- mondta a 87 éves, Jean Reeve.

Jean, aki több mint negyven éve él a környéken, szívből dicsérte a párt, akiket legkedvesebb királyi párnak tart:

„Szerintem jót tesznek majd az országnak. Tizenéves voltam, amikor a királynőt megkoronázták, és sokat tett az országért. Vilmos és Katalin kedvesek, fiatalok, család centrikusak. Mindig a gyerekeikkel vannak. Ez egy új stílusú monarchia. Szeretnének úgy élni, mint normális emberek.”

Nem a 87 éves nő az egyetlen, aki teljes szívvel támogatja a párt.

Örülök, hogy ideköltöznek. Jó lesz, hogy ilyen kedves szomszédok lesznek. Remélem, ugyanígy gondolják majd rólam is! Meghívom őket egy teára, ha szeretnék

- mondta az 57 éves, Steven Scorie.