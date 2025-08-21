"Igazán hihetetlen" – egy édesanya felfedte: ezért imádják Katalin hercegnét

Katalin hercegné felépülése még mindig tart a rákbetegségéből, amely egy időre teljesen megbénította az életét. Vilmos herceg családja hamarosan új otthonba költözik, a hercegnének pedig egészsége javulásával egyre több eseményen kell megjelennie. Katalin élete tele van fontos programokkal, hivatalos eseményekkel, miközben saját egészségére és három gyermekére is időt kell szentelnie.

Katalin hercegné mindig szakít időt gyermekei programjaira Fotó: Jonathan Brady

Katalin hercegné nem hanyagolja el anyai teendőit sem

Az egyik angol valóságshow sztárja, Panthea Parker gyermeke sokszor játszik Katalin egyik gyermekének iskolai focicsapata ellen, így közelről láthatta, miként viselkedik a hercegné anyaként. Elmondása szerint a leendő királyné pont olyan, minden minden más édesanya, aki a nézőtérről szurkol a kisfiának.

A gyerekek rögbit és focit játszanak egymás ellen, ezért sokszor látom a hercegnét vagy a mi iskolánkban, vagy az ő iskolájukban. Nem szoktam vele beszélni, de mindig látom, hogy ott van.

Panthea Parker dicséri a hercegnét, aki fontos kötelességei között mindig időt szán arra, hogy támogassa a gyerekeit. Az édesanya elmondása szerint Katalin a többi anyukával együtt szurkol a gyermekének.

Olyan előkelő és bájos, sosem hagyja ki a gyerekek meccseit, igazán hihetetlen.

A királyi család úgy tervezi, hogy az év végére új otthonba költöznek. A felújítás és a költözés biztosan sok figyelmet és energiát igényel, a hercegné azonban nem hagyja, hogy emiatt a gyerekek elhanyagolva érezzék magukat. A költözés is pont azért valósul meg, hogy a fiatal György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg több privát szférával és nyugodtabb környezetben nőjenek fel – írja a DailyMail.