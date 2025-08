Ennyi lett volna? Lecserélték Katalin hercegnét

Egy évtizeden át Katalin hercegné számított a brit királyi család stílusikonjának: kifinomult megjelenése, letisztult szabásvonalai és gondosan válogatott designer ruhái világszerte divatinspirációvá tették. Most azonban egy új név kezd felbukkanni a divatfigyelők radarján – és meglepő módon nem egy vérbeli arisztokrata, hanem egy kívülről érkező, mégis gyorsan reflektorfénybe került nő.

Katalin hercegné / Fotó: AFP

A figyelem középpontjában: Harriet Sperling, Peter Phillips – vagyis Anna hercegnő fiának – új párja, aki néhány nyilvános szereplés után máris a rajongók kedvencévé vált. A 45 éves Harriet elegáns, játékos stílusával sokak szerint még Katalint is túlragyogja bizonyos szettekben - írta az Express.com.

Legutóbb egy élénk vajsárga, pörgős szabású ruhában jelent meg, hozzá illő kalappal – ez a szín épp Katalin egyik kedvence is. A megjelenés hatalmas sikert aratott, és nem mellesleg Harriet első hivatalos pukedlije is volt a királyi pár előtt. Egy X-felhasználó így kommentált: „Olyan elegáns és gyönyörű. Biztos vagyok benne, hogy Katalin is elismerően biccentene.”

De Harriett nemcsak elegáns estélyekben hódít. A wimbledoni tenisztornán például egy laza, mégis kifinomult szettben tűnt fel Peter oldalán – egy brit luxusmárka, a Wiggy Kit kétrészes pamut összeállításában. A finomkék, nyárias ruhadarabokért 650 fontot (kb. 300 ezer forintot) kérnek – de Harriett természetes eleganciájával igazi királyi benyomást keltett.

Harriet Sperling és Peter Phillips / Fotó: Anadolu via AFP

De ki is Harriett Sperling?

Harriet NHS-ápolóként dolgozik, és 2024 elején kezdett randevúzni Peter Phillips-szel, aki II. Erzsébet királynő legidősebb unokája. Első közös megjelenésük a rangos Badminton lovasversenyen volt – azóta pedig több hivatalos eseményen is feltűntek együtt. Harriet visszafogott, de kifinomult stílusa egyre több rajongót gyűjt – és nem kevesen látják benne Katalin méltó „stílusutódját”.