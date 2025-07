Érik az újabb botrány? Sötét titkot fedtek fel a királyi családról

Meryle Secrest Pulitzer-díjra jelölt író új könyvében hihetetlen vád hangzik el, a királyi családdal kapcsolatban. Az író úgy gondolja, egy régi titkot sikerült felfednie a famíliáról: az információit hivatalos források ugyan nem erősítették meg, az elmélete azonban futótűzként terjed. A Princess Margaret and the Curse: An Inquiry into a Royal Life című kötet 2025 szeptemberében fog majd megjelenni, de egy részletét máris megosztották a médiában.

Margit hercegnő II. Erzsébet királynő húga volt / Fotó: Nationaal Archief / Wikipédia

A néhai II. Erzsébet királynő és Margit hercegnő édesanyja, az anyakirálynéként ismert Erzsébetet komoly vádak érték ebben az új könyvben. Az író szerint a királyné a fiatalabb lányával való terhessége alatt rendszeresen alkoholt fogyasztott. Meryle Secrest elmélete szerint Margit hercegnő fejlődésére, személyiségére és az egész életére kihatott az édesanyja rossz szokása, aki így magzati alkoholszindrómában szenvedett.

A magzati alkoholszindróma egy olyan állapot, ami abban az esetben érinti a magzatot, ha az anya a terhesség alatt alkoholt fogyaszt. Ez az állapot az agy károsodását és növekedési problémákat is okozhat, és tartós, visszafordíthatatlan fejlődési rendellenességekhez vezethet. A tünetei egyénenként eltérőek, és a diagnózis nem egyszerű, mivel nincsen rá specifikus orvosi teszt.

Az írónő szerint Margit hercegnő hangulatingadozásai, kis termete, a tanulási nehézségei és a gyakori migrénjei mind a szindróma tünetei lehettek. Az anyakirályné közismerten erős társasági ivó volt, ezért valószínű, hogy a terhessége alatt sem utasította vissza az alkoholt. Az elméletet egyébként az is megerősíti, hogy a magzati alkoholszindrómát csak 1973-ben fedezték fel, így korábban az édesanyáknak nem tanácsolták azt, hogy a várandósság ideje alatt tartózkodjanak az alkoholtól. Margit hercegnő 1930-ban született, akkoriban tehát még teljesen elfogadott volt, ha a terhes nők is ittak.

Ami pedig II. Erzsébet királynőt illeti, az anyakirálynő egyik levele szerint az első gyermekével való terhessége alatt egyáltalán nem kívánta az alkoholt:

Felfordítja a gyomromat a bor látványa! Ez hihetetlen! Igazi tragédia lenne, ha nem kapnám vissza az ivási képességemet.

Margit hercegnő 2002-ben hunyt el, 71 évesen, egy sor egészségügyi problémát követően. A személyisége mindig is különbözött a királyi család többi tagjáétól, a hercegnő lázadozó, eleven és vibráló egyénisége ugyanis nagyon más volt, mint a testvéréé. Arra viszont, hogy magzati alkoholszindrómában volna, továbbra sincs bizonyíték - írja a People.