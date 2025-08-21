Szadista és követelőző volt – kiderült az igazság a hercegnőről, ezt nem sokan gondolták volna

A brit királyi család személyzete hatalmas szerepet játszik a monarchia működésében. A palotában és az uralkodók közelében dolgozók egy időben az életüket áldozták a szolgálatra. Éjjel-nappal elérhetőek voltak, és az előkelők minden kívánságát teljesítették. Ugyanakkor kétségtelen, hogy számos titok ismerői is voltak. Ezeket vagy megtartották maguknak, vagy (mint most, a néhai II. Erzsébet királynő húga, Margit hercegnő esetében) végül nyilvánosságra hozták.

Margit hercegnő állítólag rendkívül rosszul bánt a személyzettel Fotó: Nationaal Archief

Milyen volt valójában Margit hercegnő?

Egy idősebb volt személyzeti tag szerint Margit hercegnő nem tudta elfogadni, hogy a palotában dolgozók nem állnak folyamatosan a rendelkezésére, és nem teljesítik minden kívánságát a nap bármelyik percében. Tom Quinn, aki a személyzet tagja volt, így jól ismerte a Buckingham-palota titkait, önéletrajzában leírja, hogy II. Erzsébet húgának viselkedése sokszor elfogadhatatlan volt.

Margit hercegnő nem igazán hitte el, hogy meg kéne változtatnia a viselkedését a személyzettel szemben.

Tom Quinn szerint a hercegnőről mindenki tudta, hogy követelőző és nehezen elviselhető. A férfi a könyvben felidézi: amikor a hercegnő visszaérkezett valahonnan a palotába, gyakran a tévéhez sietett, és megérintette a tetejét, hogy megnézze, meleg-e. Ha meleg, az azt jelentette, hogy a dolgozók nézték a tévét, amitől borzasztóan ideges lett.

Erzsébet királynő testvérének rossz oldalát kissé szadista hajlamnak írja le a férfi. A hercegnő sokszor lehordta a személyzet tagjait, megszégyenítve őket.

Amikor mérges volt a személyzetre, akkor többnyire az életére haragudott és a kapcsolatára a férjével.

A személyzet számos tagja szerint a hercegnő rosszkedvét sokszor a feszültség és a párkapcsolati problémák okozták. Egyesek elmondása alapján ugyan volt a hercegnőnek egy jó, megértő oldala is, amely idővel alakult ki nála.

Az elfogadhatatlan viselkedést nem csak a személyzet tagjai szenvedték el, többször tanúi voltak annak, hogy saját testvérét, Erzsébet királynőt is leszólta a hercegnő. A palotában dolgozók elmondása szerint Margit hercegnő kritizálta a királynő viselkedését, öltözetét, és egy alkalommal egy vizes rongyot is a testvéréhez vágott – írja a DailyMail.