Szívszorító: II. Erzsébet még elhagyása után is csak az unokái épségére tudott gondolni

Egy levél hozta nyilvánosságra, hogy mit gondolt a királynő.
Egy nemrég előkerült levél tanúsága szerint a néhai II. Erzsébet királynő „elengedhetetlennek” tartotta, hogy Harry herceg és felesége, Meghan Markle 2020-as visszalépésük után is hatékony biztonsági védelemben részesüljenek. A dokumentumot Sir Edward Young, a királynő magántitkára írta, és Sir Mark Sedwill kabinetfőnöknek címezte, közvetlenül a 2020 januárjában Sandringhamben tartott családi megbeszélés után.
A híres Sandringham-csúcstalálkozón, a királyi család tagjai Harry és Meghan jövőjéről egyeztettek, miután a házaspár bejelentette, hogy visszalépnek a hivatalos királyi feladatoktól. A levélben ez állt: „Bizonyára jól érti, hogy a sussexi herceg és hercegné biztonságának garantálása Őfelsége és családja számára kiemelten fontos.” A sorok így folytatódtak: „Tekintettel a herceg nyilvános szerepléseire, amelyeket a királyi család tagjaként való születése és katonai szolgálata is alakított, a hercegné saját, önállóan felépített ismertségére, valamint a családot ért, szélsőségesek részéről érkező fenyegetések jól dokumentált történetére, elengedhetetlen, hogy továbbra is megfelelő biztonsági védelemben részesüljenek.”
Ez a levél egy bírósági ítélet részeként került nyilvánosságra, amikor Harry herceg rágalmazási pert indított az Associated Newspapers Limited ellen a Mail on Sunday 2022-es cikke miatt. Az írás Harry belügyminisztérium elleni jogi lépéseiről szólt, amely a biztonsági intézkedéseivel kapcsolatos vitáról számolt be. Sir Edward levelében az is szerepelt, hogy a királynő tudatában volt annak, hogy a RAVEC (Royal and VIP Executive Committee) önállóan hozza meg a végső döntést Harry és Meghan védelméről. Ugyanakkor egyértelműen kifejezte: fontosnak tartja, hogy a házaspár továbbra is megfelelő védelemben részesüljön. Harry herceg korábban az ITV Tabloids on Trial című dokumentumfilmjében is beszélt arról, hogy a 2020-ban kezdődött biztonsági vita milyen hatással volt a családjára. Utalt rá, hogy ezek az aggodalmak állnak amögött, hogy felesége ritkán tartózkodik az Egyesült Királyságban, és gyermekeiket 2022 óta nem vitték vissza szülőhazájába – olvasható az Express cikkében.
A herceg 2020-ban kezdett jogi harcba a belügyminisztériummal szemben, miután úgy döntöttek, hogy a visszalépésük után más jellegű, részben adófizetői pénzből finanszírozott védelmet kap. 2025 májusában a Fellebbviteli Bíróság helybenhagyta a korábbi döntést, miszerint Harry biztonsági kérdéseit eseti alapon bírálják el. Geoffrey Vos bíró elismerte, hogy Harry érvei „nyomatékosak”, de jogilag nem látta megalapozottnak a fellebbezést. A sussexi herceg és hercegné jelenleg a kaliforniai Montecitóban élnek, ahová 2020-ban költöztek, nem sokkal azután, hogy lemondtak hivatalos királyi feladataikról. A házaspár egy több millió font értékű birtokon neveli két gyermekét: a hatéves Archie herceget és a négyéves Lilibet hercegnőt.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.