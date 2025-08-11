Szívszorító: II. Erzsébet még elhagyása után is csak az unokái épségére tudott gondolni

Egy nemrég előkerült levél tanúsága szerint a néhai II. Erzsébet királynő „elengedhetetlennek” tartotta, hogy Harry herceg és felesége, Meghan Markle 2020-as visszalépésük után is hatékony biztonsági védelemben részesüljenek. A dokumentumot Sir Edward Young, a királynő magántitkára írta, és Sir Mark Sedwill kabinetfőnöknek címezte, közvetlenül a 2020 januárjában Sandringhamben tartott családi megbeszélés után.

Harry és Meghan biztonsága fontos kérdés volt a királyi teendőkből való kilépés után Fotó: AFP

A híres Sandringham-csúcstalálkozón, a királyi család tagjai Harry és Meghan jövőjéről egyeztettek, miután a házaspár bejelentette, hogy visszalépnek a hivatalos királyi feladatoktól. A levélben ez állt: „Bizonyára jól érti, hogy a sussexi herceg és hercegné biztonságának garantálása Őfelsége és családja számára kiemelten fontos.” A sorok így folytatódtak: „Tekintettel a herceg nyilvános szerepléseire, amelyeket a királyi család tagjaként való születése és katonai szolgálata is alakított, a hercegné saját, önállóan felépített ismertségére, valamint a családot ért, szélsőségesek részéről érkező fenyegetések jól dokumentált történetére, elengedhetetlen, hogy továbbra is megfelelő biztonsági védelemben részesüljenek.”

Ez a levél egy bírósági ítélet részeként került nyilvánosságra, amikor Harry herceg rágalmazási pert indított az Associated Newspapers Limited ellen a Mail on Sunday 2022-es cikke miatt. Az írás Harry belügyminisztérium elleni jogi lépéseiről szólt, amely a biztonsági intézkedéseivel kapcsolatos vitáról számolt be. Sir Edward levelében az is szerepelt, hogy a királynő tudatában volt annak, hogy a RAVEC (Royal and VIP Executive Committee) önállóan hozza meg a végső döntést Harry és Meghan védelméről. Ugyanakkor egyértelműen kifejezte: fontosnak tartja, hogy a házaspár továbbra is megfelelő védelemben részesüljön. Harry herceg korábban az ITV Tabloids on Trial című dokumentumfilmjében is beszélt arról, hogy a 2020-ban kezdődött biztonsági vita milyen hatással volt a családjára. Utalt rá, hogy ezek az aggodalmak állnak amögött, hogy felesége ritkán tartózkodik az Egyesült Királyságban, és gyermekeiket 2022 óta nem vitték vissza szülőhazájába – olvasható az Express cikkében.