Döbbenetes titokra derült fény: Erzsébet királynő nevezte el Beatrix hercegnőt

Beatrix hercegnő András herceg lánya, a néha Erzsébet királynő ötödik unokája. Beatrix augusztus 8-án ünnepelte 37-ik születésnapját. Ebből az alkalmából újra előkerült a régi történet, miszerint igazából Erzsébet királynő választott nevet a hercegnőnek, mert nem tetszett neki a szülők választása.
András herceg és Sarah Ferguson már eldöntötték elsőszülött gyermekük nevét, de a történet szerint a királynő nem értett egyet a választásukkal. A házaspár egy Skóciában népszerű név mellett döntött, amely szeretetre méltót jelent, de a királynőnek más tervei voltak.
A pár lányukat Annabelnek akarták keresztelni. Az akkori uralkodó tetszését azonban nem nyerte el a név, sem a pár második választása, a Viktória sem. A kis hercegnő ezért 11 napig név nélkül maradt, ami nagyon szokatlan a királyi család körében.
Egy családi összejövetel alkalmával a királynő a lényegre tört és egy olyan nevet javasolt, ami szerinte a legjobban illene a fiatal hercegnőhöz. Így nevezték el a hercegnőt Beatrixnak.
A név gyönyörű jelentéssel és történelmi fontossággal is rendelkezik. A latin eredetű név jelentése "áldott". A királyi családon belül már élt egy Beatrix hercegnő, ő volt Viktória királynő és Albert herceg ötödik lánya és legfiatalabb gyermeke.
A 37 éves hercegnő teljes neve Beatrix Erzsébet Mária. A nevek megemlékeznek Erzsébet anyakirálynőről, valamint II. Erzsébet királynőről is, akinek a második neve is Mária volt.
Beatrix hercegnő és nagymamája szoros kapcsolatban álltak, ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy a királynő azt a tiarát ajándékozta unokája esküvőjére, amit ő is viselt a saját esküvőjén Fülöp herceggel - írja a People.
